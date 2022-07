Maroc: Le ministre singapourien des AE visite le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain

Rabat — Le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan, a effectué, dimanche, une visite au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI), à la tête d'une délégation de son pays.

Cette visite, qui s'est déroulée en présence du président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, a été une occasion pour le ministre singapourien de découvrir les expositions en cours au MMVI et qui réunissent des chefs-d'œuvre de la modernité et de l'histoire de l'art, réalisés par des artistes nationaux et étrangers.

Cette tournée a permis à M. Balakrishnan et à la délégation l'accompagnant d'admirer les différents chefs-d'œuvre exposés et de prendre connaissance de leurs histoires, dont l'exposition des œuvres photographiques de Touhami Ennadre, "Qasida noire", ouverte le 22 juin et qui se poursuit jusqu'au 30 janvier 2023, ainsi que l'exposition "Afrique vue par ses photographes", qui se veut un hommage au pionnier de la photographie africaine, Malick Sidibé qui présente des clichés inédits.

A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères de Singapour s'est dit heureux de cette visite richement artistique au MMVI, mettant en avant la valeur inestimable des trésors dont regorge ce haut lieu de culture.

Dans une déclaration à la MAP, il a émis le souhait de voir ces oeuvres exposées dans les Musées de Singapour, tout en saluant la grande importance et l'intérêt particulier que SM le Roi Mohammed VI accorde à la chose culturelle, ainsi que les efforts consentis par le Souverain pour la promotion de ce domaine.

De son côté, M. Qotbi a affirmé que le Royaume du Maroc et la République de Singapour sont déterminés à hisser les relations culturelles bilatérales, ajoutant que cette visite donnera un nouvel élan pour un partenariat culturel davantage renforcé.