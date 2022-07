Afrique du Nord: Le Premier ministre préside la cérémonie de lancement du portail consacré au sommet arabe

Alger — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé, lundi à Alger, la cérémonie de lancement du portail électronique consacré au prochain sommet arabe prévu à Alger les 1 et 2 novembre prochain, et ce à la veille de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

La cérémonie s'est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra.

Le lancement de ce portail, parallèlement à la célébration du soixantenaire de l'indépendance et en prélude au prochain Sommet arabe prévu en la date mémorable du déclenchement de la Glorieuse Révolution nationale "revêt une symbolique particulière, en ce sens qu'il s'agit de deux étapes phares de notre glorieuse histoire, suscitant autant de sentiments de fierté d'appartenir à cette chère patrie qui accueillera sur sa terre noble, nos frères arabes dans le cadre du Sommet que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, veut rassembleur et unificateur des rangs arabes, à même de renforcer l'action arabe commune".

Et d'ajouter que "ce portail se veut une partie intégrante des préparatifs du sommet arabe, supervisés par la commission nationale chargée de la préparation et de l'organisation de ce rendez-vous qui prend en charge les volets médiatiques inhérents au sommet et veille à faciliter l'inscription des délégations arabes et à les informer de toutes les dispositions organisationnelles".

Le Premier ministre a appelé les responsables de la gestion de ce portail électronique "à continuer à l'enrichir en contenus médiatiques et en toute information relative au sommet, en vue d'en faire une vitrine digne de notre pays et un message clair quant à la détermination de l'Algérie à jouer pleinement son rôle sur les plans régional et international, par fidélité au serment des chouhada et en application des principes ancrés de sa politique étrangère".

S'agissant du sommet, le Premier ministre a affirmé que les préparatifs étaient en cours en application des instructions du Président Tebboune, soulignant que ces derniers dont une partie a été déjà accomplie "augurent d'un sommet qui sera un succès et qui redonnera à l'Algérie la place qui est sienne et renforcera son rôle régional et international".

Il a insisté, dans ce sens, sur le parachèvement des préparatifs matériels du sommet, exprimant une "conviction totale" quant à sa réussite sur les plans politique et diplomatique grâce à la politique extérieure de notre pays sous la direction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans un monde marqué par des développements accélérés qui nous imposent de fournir davantage d'efforts pour préserver les intérêts de notre chère patrie et donner à l'Algérie la place qui lui sied par rapport à la grandeur de son histoire et aux réalisation de sa diplomatie ayant pérennisé son nom en défendant sans relâche les causes justes et en contribuant à la consécration de la paix et de la sécurité dans le monde".

Le portail comprend des rubriques sur l'Algérie et son patrimoine culturel outre des matières informationnelles relatives à la glorieuse révolution du 1er novembre.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a conçu ce portail en collaboration avec divers départements ministériels dont les ministères de la Poste et des télécommunications et de la Communication en plus de l'équipe chargée de la sécurisation de la portail.

Le portail est à double caractère, le premier médiatique, étant un espace dédié à tous les pays arabes, à la famille de la presse et au grand public, tandis que le deuxième concerne le volet pratique pour l'enregistrement électronique des délégations participantes.

Le portail électronique sera mise en service à partir de ce lundi à minuit.