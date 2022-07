Ile Maurice: Meurtre de Mardaye Soobroyaloo - Trois accusés écopent de dix ans de prison chacun

Ils ont plaidé coupable pour avoir infligé des coups et blessures sans intention de tuer mais causant la mort de Mardaye Soobroyaloo, âgée de 80 ans. Joanice Enrico et Kamlesh Mangli ont écopé chacun de dix ans et neuf mois de prison.

Alors qu'Emmanuel James Clavis Romance a, lui, été condamné à purger une peinde de dix ans et six mois de prison. La sentence a été prononcée hier, aux Assises, par le juge Lutchmeeparsad Aujayeb. Les trois jeunes ont présenté des excuses à la famille de la victime et à la cour.

Dans son jugement, le juge a indiqué que la cour ne peut être inconsciente qu'une vieille dame sans défense et âgée de 80 ans qui vivait paisiblement dans sa maison a été attaquée par un groupe de jeunes. Ces derniers ont fait irruption dans sa demeure pour commettre un vol, lors duquel l'octogénaire a été tuée. Initialement, il y avait cinq accusés. Les deux autres feront face à un procès séparé.

Dans sa version des faits, Enrico Marie a raconté avoir volé la carte de pension de Mardaye Soobroyaloo dans le passé. Il avait touché sa retraite à deux reprises. Lors de la troisième tentative, l'accusé avait demandé à la victime d'aller toucher elle-même sa pension. Il a admis avoir comploté avec ses amis pour cambrioler la maison de la victime. Mais sur place, les trois jeunes l'avaient attaquée car elle avait vu leur visage. Enrico Marie avait aidé à lier les pieds de l'octogénaire et l'un de ses complices avait précisé qu'ils devaient tuer la vieille dame.

Après avoir tué Mardaye Soobroyaloo, ils l'ont placée dans la salle de bains. Dans sa déposition, Kamlesh Mangli a indiqué avoir accepté de tuer la vieille dame avec la collaboration de ses complices. Il a précisé que ses complices et lui-même avaient aperçu la victime en train de prier quand ils étaient arrivés chez elle. Ils avaient attendu qu'elle termine sa prière, avant de passer à l'acte. Mais l'accusé Emmanuel James Clavis Romance, qui a plaidé coupable lors du procès, a nié avoir commis le délit.

L'accusation était représentée par Me Roshan Santokhee, Principal State Counsel, assisté de Me J. Asinah, Temporary State Counsel.