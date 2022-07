Ile Maurice: Brutalité policière - De nouveaux cas enregistrés et toujours pas de réponse de l'International Human Rights Commission

Linion Pep Morisien (LPM) avait frappé fort, rappelons-le, une semaine suivant l'apparition sur les réseaux sociaux des vidéos de brutalités policières.

En effet, les membres de ce parti avaient lancé un appel à d'autres victimes de brutalités policières qui s'étaient murées dans le silence pour venir de l'avant et dénoncer leur cas. Le parti avait mis en place un panel de personnes qualifiées pour les guider, à savoir les membres du parti, des avocats, des activistes sociaux et même des représentants religieux dont le père Mongelard. Un mois plus tard, où en sont-ils ?

Bruneau Laurette explique que LPM suit le dossier. "Les cas ont déjà été référés à l'international car nous avons eu des témoignages assez graves. Il est de notre devoir de veiller à ce que justice soit faite pour que cela ne se répète pas", précise l'activiste social. Néanmoins, comme les policiers impliqués ont retrouvé la liberté après avoir fourni une caution, les victimes qui avaient témoigné ont toutes les raisons de craindre pour leur sécurité ou, pire, que d'autres victimes ne souhaitent plus venir de l'avant pour dénoncer.

José Moirt, membre de Linion Pep Morisien, avocat spécialisé dans les droits de l'homme, réagit. Il s'occupe principalement du dossier des différents témoignages contre la brutalité policière. Il précise lui aussi que les différents cas ont déjà été envoyés à l'International Human Rights Commission et qu'ils attendent toujours une réponse. "Il y a une chose qu'il faut noter.

Depuis le premier jour où LPM a recueilli des témoignages, chaque jour nous réceptionnons des nouveaux témoignages. Les gens dénoncent au quotidien. Pas plus tard qu'hier matin, j'ai reçu un appel d'un étranger qui a fait part lui aussi de brutalité policière." Même si, au début, LPM avait enregistré une cinquantaine de témoignages, à l'heure actuelle, ils comptent plus de soixante-dix cas et cela risque de dépasser très prochainement la barre des 100 cas.