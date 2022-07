Ile Maurice: SEN School de Riambel - Des voleurs embarquent les instruments de musique

Les instruments de musique qui se trouvaient à la Special Educational Needs School deRiambel ont été volés. Rashveen Bondy, le responsable de l'établissement, ne s'en remet pas. Il mise sur la générosité des Mauriciens pour pouvoir remplacer les équipements volés ou sur la responsabilité sociale des entreprises.

La musique guérit les maux là où les mots ont failli. À la Special Education Needs (SEN) School de Riambel où les enfants à besoins spéciaux sont encadrés, c'est le drame. Mardi dernier, 28 juin, les instruments de musique de l'école ont disparu. Ils ont été volés et, depuis, les enfants sont tristes car ils ne peuvent s'adonner à leur activité préférée. C'est dans ce bouleversement général que le responsable Rashveen Bondy compte sur la solidarité et la générosité des Mauriciens pour aider l'école à se rééquiper et relancer les cours de musique si appréciés des enfants.

"Le vol a eu lieu mardi dernier à 15 h 45. L'école a fermé à 15 h 15 ce jour-là. Les voleurs sont entrés par l'arrière de l'école où une classe a été construite, il y a deux mois, grâce au soutien d'un parrain et, de ce fait, les caméras n'étaient pas encore installées à l'arrière", explique Rashveen Bondy. Néanmoins, affirme-t-il, une des caméras en place a filmé la silhouette d'une personne et il est possible de se faire une idée de sa taille. Images qui ont été visionnées par la Central Investigation Division de la région et les éléments du Scene of Crime Office ont fait une recherche d'empreintes.

Parmi les équipements emportés, des instruments de musique nouvellement achetés pour le cours de musicothérapie. "La valeur des instruments volés est de Rs 50 000. Il y avait des djembe, ravanne, guitare, micro, amplificateur, haut-parleurs, ukulélé, flûte et d'autres instruments. Nous avions acheté ces instruments pour nos élèves avec la subvention reçue du ministère de l'Éducation, il y a deux mois", confie Rashveen Bondy.

Il raconte que ces équipements étaient quotidiennement utilisés par les élèves pour leur thérapie et aussi pendant des événements. "Le thérapeute fait appel à ces équipements pour réduire l'anxiété des élèves, les motiver à apprendre, développer leur confiance en eux, pour qu'ils arrivent à s'exprimer. Pendant leurs pauses, ils utilisaient ces instruments et certains maîtrisaient correctement la guitare et d'autres accessoires."

En attendant les résultats de l'enquête, Rashveen Bondy espère pouvoir compter sur la générosité de parrains mauriciens ou d'âmes charitables pour qu'il puisse racheter de nouveaux équipements ou pour ajouter des caméras de surveillance afin d'améliorer la sécurité à l'école, qui rappelle-t-il, est une organisation où tous les services éducatifs et de réhabilitation sont gratuits. "Ceux qui veulent nous aider peuvent nous faire directement don d'équipements ou le faire à travers leurs programmes de CSR et nous ferons le nécessaire. Ils peuvent même nous rendre visite à tout moment à l'école", précise Rashveen Bondy.