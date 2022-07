Ile Maurice: Abus sexuel allégué - Parade d'identification accablante pour Ibrahim Sorefan

Étape importante au CCID, hier, dans l'enquête sur les abus sexuels allégués sur les enfants de l'École des Sourds, dont huit ont positivement identifié leur agresseur au cours d'une parade d'identification. Les autres victimes feront le même exercice ultérieurement à l'issue de la thérapie qui leur a été prescrite.

La parade d'identification d'Ibrahim Sorefan par les mineurs victimes du délit causing child to be sexually abuse, qui avaient porté plainte à son encontre, a eu lieu au Central Crime Investigation Department (CCID), hier. Les élèves de l'École des Sourds avaient dénoncé les attouchements qu'ils avaient subis et confié que l'éducateur leur avait fait visionner des films pornographiques.

Cette journée d'hier n'est pas passée inaperçue aux Casernes centrales car l'accès était contrôlé et interdit aux journalistes et photographes de la presse, car cette affaire est traitée avec tout le sérieux voulu. Le Commissaire de police, Anil Kumar Dip, aurait donné des instructions claires afin de ne pas laisser la presse photographier ni le suspect, ni les enfants ainsi que leurs parents afin d'assurer la sécurité des mineurs et pour le bon déroulement de l'exercice.

Les parents y étaient en compagnie de leur enfant afin que cet exercice se passe sans anicroche car se retrouver aux Casernes centrales, pour de jeunes enfants, n'est pas facile. Ils ont toutefois dû prendre leur mal en patience et attendre toute une journée.

Le suspect est représenté par Me Neelkanth Dulloo et les victimes sont représentées par Me Rama Valayden et Me Lovena Sowkhee. Huit mineurs ont participé à cette parade d'identification et ils ont positivement identifié le suspect. L'enquête est menée par le chef inspecteur Moorghen et la police de Barkly. Il s'avère qu'une des victimes n'a pas caché son amertume en voyant le suspect Ibrahim Sorefan.

Nous nous sommes entretenus avec Me Lovena Sowkhee, qui déclare que la parade d'identification s'est bien déroulée. "Il y a eu une bonne organisation parmi les policiers ce matin. Huit enfants l'ont positivement identifié. Il y a plusieurs psychologues, interprètes qui ont aussi donné l'assistance."

Elle a aussi ajouté que bien que la parade ait été faite en mode screen identification (c'est-à-dire où seuls les enfants voient le suspect), les enfants ont quand éprouvé une certaine crainte. "Les enfants, au départ, avant qu'ils aillent l'identifier, ils avaient déjà une crainte le revoir. C'était un moment de stress qu'ils ont éprouvé car ils savaient qu'ils devaient faire face à leur orthodontiste."

À une de nos questions de savoir s'il y aura une deuxième parade d'identification, Me Lovena Sowkhee a souligné qu'il faut attendre car les autres victimes sont restées dans leur mutisme après leur déclaration. "Les victimes doivent suivre une thérapie avant de pouvoir traverser d'autres étapes plus importantes de l'enquête."

Depuis son arrestation, Ibrahim Sorefan est toujours en détention policière, la liberté sous caution lui ayant été refusée.