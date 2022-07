Cote d'Ivoire: Fête des mères dans le Bounkani - Nialé Kaba honore plus de 2000 femmes

Le ministre du Plan et du développement Nialé Kaba, a honoré plus de 2000 femmes de la région du Bounkani lors de la célébration de la fête des mères de la région, le samedi 2 juillet 2022, au complexe sportif de Bouna.

Ce sont au total, plus de 3000 cadeaux qui ont été offerts aux femmes du Bounkani par la marraine de cette cérémonie, le ministre Nialé Kaba. D'une valeur globale de 25.000.000 F CFA, ses dons sont composés de pagnes, de glacières, de bassines, de seaux, de casques de coiffures, de marmites, de bottes, d'arrosoirs, de brouettes, d'engrais, et d'un tricycle. La ministre leur a, par ailleurs, offert la somme de 1.500.000 F cfa en espèce.

C'est dans une ambiance festive que la cérémonie de la fête des mères de la région, s'est déroulée avec la présence effective des membres des 70 associations féminines du Bounkani qui ont effectué massivement le déplacement.

Heureuse de partager ses moments de gaité avec les filles de la région, le ministre du Plan et du développement en a profité pour lancer un appel à l'endroit de " ses sœurs ". " je voudrais saisir cette occasion pour inviter les femmes enceintes de la région à fréquenter les centres de santé pour protéger la vie de la mère et celle de l'enfant. Il faut également garder à l'esprit que la pandémie du Covid ne peut être contrée qu'en allant se faire vacciner ", a conseillé Nialé Kaba.

Non sans manquer d'inviter les mamans à renforcer la dynamique d'accès et de maintien des filles à l'école afin d'offrir des chances d'éducation à toutes les filles et futures mères. Aussi, a-t-elle renchéri, en indiquant que " la cohésion et la paix dans notre région reposent sur les femmes. Nous devons continuer à être des instruments de paix, de fraternité et de solidarité. La Côte d'Ivoire solidaire du Président Alassane Ouattara et son gouvernement sait pouvoir compter sur les mamans pour contribuer à la stabilité et à la prospérité économique dans nos villes et nos villages ", a-t-elle conclu.

Le bonheur que constituait ce moment pour les femmes de la région a été exprimé par la porte-parole des associations féminines, Ouattara Aphysata. Elle a remercié la marraine pour tout le soutien qu'elle leur apporte, tout en rappelant ses nombreuses actions pour la paix et le développement de la région.

Notons qu'en prélude à cette célébration, une opération don de sang organisée la veille a permis de recueillir plus de 75 poches de sang.