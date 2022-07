Sénégal: BRVM - Baisse des indicateurs clés de la Bourse ce 4 juillet 2022.

Les indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont tous enregistré une baisse au terme de la séance de cotation de ce lundi 4 juillet 2022.

L'indice BRVM Composite a ainsi baissé de 0,36% à 206,61 points contre 207,35 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10, son repli a été plus accentué, se situant de 0,53% à 158,41 points contre 159,26 points la veille.

Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, il est également en baisse de 22,205 milliards, passant de 6241,628 milliards de FCFA la veille à 6219,423 milliards de FCFA ce 4 juillet 2022.

Celle du marché des obligations connait une contraction de 693 millions, se situant à 7757,965 milliards de FCFA contre 7758,658 milliards de FCFA la veille.

Pour ce qui est de la valeur totale des transactions, elle s'est aussi rabaissée, se situant à 667,367 millions de FCFA contre 1,286 milliard de FCFA précédemment.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (plus 7,50% à 1 505 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,06% à 2 350 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 2,63% à 5 850 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 2,62% à 4 310 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (plus 2,41% à 6 375 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 5,43% à 610 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 5,33% à 2 220 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 5,17% à 1 100 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 3,38% à 5 000 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (moins 2,82% à 8 600 FCFA).