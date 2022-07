Sénégal: BRVM - Léger repli hebdomadaire de 0,12% de la capitalisation du marché obligataire

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a affiché un léger repli de 9,67 millions de FCFA, soit -0,12% au terme de la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022, selon la Revue hebdomadaire de la BRVM, une publication de la société de gestion et d'intermédiation (SGI) Finance Gestion Intermédiation (FGI) basée à Dakar.

La capitalisation globale des obligations s'élevé à 7 758 milliards de FCFA au premier juillet 2022. <<L'obligation au symbole TPCI.O30 représente 52% des transactions en valeur qui, elles, ont baissé de 4,39% à 3,90 milliards FCFA>>, souligne FGI.

Durant la semaine sous revue, le marché des actions a clôturé en baisse avec un BRVM Composite qui a reculé de 0,23% à 207,35 points et un BRVM 10 qui s'est contracté de 0,41% à 159,26 points. Selon FGI, la contreperformance constatée cette semaine est imputable aux baisses enregistrées au niveau des secteurs Transport (-1,46%), Finance (-0,80%), Autres Secteurs (-0,33%) et Services Publics (-0,26%).

En revanche, les secteurs Industrie, Agriculture et Distribution ont enregistré des hausses respectives de 0,24%,0,28% et 1,78%.

Les transactions en volume ont augmenté avec 4 369 887 titres échangés contre 4 223 054 titres la semaine précédente. Ecobank Transnational Incorporated Togo (ETI Togo) domine une fois de plus les échanges en représentant 88 % de ce volume. En valeur, les transactions ont augmenté de 22,93 % à 2,93 milliards FCFA contre 2,38 milliards de FCFA la semaine passée. FGI note dans sa publication que les titres SONATEL et ECOBANK Côte d'Ivoire représentent respectivement 26% et 19% de cette valeur.

Sur le marché des titres publics, la SGI signale que plus de 188 milliards de FCFA ont été levés cette semaine. Les fonds émis ont concerné des Obligations Assimilables du Trésor (OAT) de la Côte d'Ivoire et du Sénégal et un Bon Assimilable du Trésor (BAT) de la Côte d'Ivoire. Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 5,33% contre 5,48% sur une semaine tandis que celui des BAT est de 2,76% contre 2,91 % sur deux semaines. Le taux moyen de couverture des opérations s'élève à 121,18%.