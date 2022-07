Cote d'Ivoire: RHDP - Le défi de la discipline

Pas de doute. C'est le premier défi majeur auquel fait aujourd'hui face le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) depuis le démarrage officiel de sa restructuration le 28 février 2022. Ce jour-là, sous la houlette de son président Alassane Ouattara, le RHDP a posé la première pierre de son nouvel édifice à savoir le Directoire dont les commandes ont été confiées au ministre d'Etat Gilbert Kafana Koné.

Depuis, ce vent nouveau souffle fort sur le parti au pouvoir et le puzzle se met en place. Ainsi, un Secrétariat exécutif a été instauré, de même que des secrétariats nationaux représentatifs de toutes les 31 régions du pays. Et surtout, une équipe qui réunit, en toute franchise, les meilleurs cadres de ces régions.

Après l'installation de ces structures dirigeantes, chargées de conduire l'organisation et le fonctionnement du parti, place désormais à une étape essentielle : celle du choix des hommes et des femmes qui s'occuperont de l'animation du terrain. Autrement dit, ceux ou celles qui feront vivre le RHDP au sein de la base. Il s'agit, bien entendu, des Secrétaires départementaux, qui, c'est une première au RHDP, seront dorénavant élus par les responsables de la base. Disons-le tout net, c'est un exercice démocratique qu'il faut saluer car, il vise à conférer à ces Secrétaires départementaux toute la légitimité qu'il faut pour agir au nom de leur parti dans leurs départements politiques respectifs.

Ainsi, il y a quelques jours, les candidatures ont été ouvertes pour l'élection de ces Départementaux. Et pour 349 sièges à pourvoir, plus de 1000 candidatures ont été enregistrées. Toute chose qui témoigne indubitablement de l'engouement des militants et cadres autour de ce processus. Pour le Directoire, c'est déjà, en somme, une grande victoire car cette effervescence traduit ni plus ni moins l'adhésion totale des houphouëtistes à cette démarche, qui prouve que le RHDP s'inscrit dans la lignée des grands partis de ce monde. Pour autant, le Directoire ne doit pas baisser les bras, car le pari est encore loin d'être gagné. En effet une chose est d'enregistrer des candidatures, une autre chose est d'organiser des élections transparentes et équitables.

Justement, c'est le gros challenge qui attend maintenant le Directoire du RHDP. Comment sortir de ce processus sans créer des poches de conflits ou accentuer davantage les clivages existants ? C'est toute la problématique de ce scrutin, qui déchaîne déjà des passions chez les militants. Il ne faut pas l'occulter. Derrière cette élection, se cache une guerre farouche de positionnement et d'influence entre les cadres dans leurs localités. Dans certains départements, sans les nommer pour éviter une indexation, les candidatures ont été suscitées par les factions rivales qui entendent, du coup, régler leurs différends sur le terrain de ce jeu électoral. Ce qui signifie d'emblée que le vote sera non seulement l'objet d'une attention particulière mais également pourrait être une source de crispation.

C'est pourquoi, le Directoire doit, dès à présent, prendre le taureau par les cornes en désamorçant les tensions larvées par le dialogue afin d'aboutir à un consensus. C'est d'ailleurs le sens des tractations qui ont lieu en ce moment, afin d'éviter que l'élection laisse des traces fortes et, pis, mette à mal la cohésion du parti dans ces départements politiques.

Loin d'être une sinécure, la mission, il faut l'avouer, s'annonce ardue, pour ne pas dire périlleuse. Mais, à l'analyse, le RHDP n'a véritablement pas le choix. Il doit absolument réussir à imposer la discipline aux candidats, qui devront se plier au verdict des urnes. Sans bruit ni tapage. Et éventuellement, aider, si possible, à l'obtention du consensus, là où les esprits sont disposés au dialogue. " La discipline est mère du succès ", enseigne Eschyle, dramaturge grec. C'est à ce prix que la restructuration pourra poursuivre sa marche tranquillement vers ses objectifs : faire du RHDP le parti politique le plus puissant, le plus structuré et le plus implanté de Côte d'Ivoire. Avec en ligne de mire une victoire écrasante aux élections locales (régionales et municipales) de 2023 et, naturellement, à la présidentielle de 2025.