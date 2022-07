Burkina Faso: Kossi/Bourasso - L'attaque dans la nuit du 3 au 4 juillet a fait 22 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels (communiqué)

Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Sidwaya.info, le gouverneur de la Boucle de Mouhoun, informe la population que l'attaque de Bourasso dans la nuit du 3 au 4 juillet 2022 par des terroristes a fait 22 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels.

Le Communiqué

Dans la nuit du 03 au 04 juillet 2022, les populations civiles de la commune rurale de Bourasso, province de la Kossi, region de la Boucle du Mouhoun ont été la cible dine attaque lñche et barbare perpétrée par des hommes armés qui y ont fart irruption. Le bilan provisoire de cette attaque terroriste est de 22 morts, plusieurs blessés et des dégats matériels.

Les blesses ont été évacués au Centre medical avec antenne chirurgicale (CMA) de Nouna et an Centre Hospitalier Regional (CHR) de Dédougou oii ils sont pris en charge.

En ces circonstances douloureuses, ie Gouverneur de la Boucle du Mouhoun, présente an nom du Gouvernement ses sinceres condoléances aux families des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blesses.

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) se sont déportées sur les lieux et y ont procédé a des operations de ratissage et de sécurisation.

Des mesures ont été immédiatement prises pour accueillir les populations qvii se sont déplacées vers Dédougou et Nouna.

Le Gouverneur appelle les populations au calme et rassure que le Gotivernement reste déterminé a endiguer la menace terroriste et a sécuriser et pacifies notre pays pour ie bien des générations présentes et futures.

Le Gouverneur

Pierre BA99INGA

Contrôleur Général de Polio:e aillé d’I-Ionneur de la Police