Congo-Brazzaville: Législatives - Le vote anticipé des forces de sécurité se poursuit

Au Congo-Brazzaville, le vote pour les élections législatives du 10 juillet a démarré, par anticipation, ce lundi 4 juillet 2022, pour les agents de l'armée, la police et de la gendarmerie. Si dans l'ensemble les opérations se sont démarrées sans incidents, la Commission électorale a noté quelques manquements, notamment dans deux circonscriptions de la Cuvette ouest (nord-ouest) où les bureaux vont s'ouvrir plus tôt ce mardi.

Coiffés de leurs bérets, arborant leurs uniformes, cartes d'électeurs et attestation d'identité militaire en main, les éléments de la Garde républicaine étaient les plus nombreux à voter dans le premier bureau du centre de l'école Nganga Edouard. Avant de gagner l'isoloir, ils ont tous eu droit aux explications de vote par le principal assesseur de ce bureau où nous avons compté plus de 1 200 inscrits : " Élections législatives. Ici, nous avons quatre candidats et vous allez choisir un parmi eux. Vous cochez en dessous soit par le signe X ou le signe +. C'est tout. "

Devant les bâtiments abritant le deuxième et le troisième bureau, se trouve une piste d'athlétisme où les candidats au baccalauréat se livraient en même temps aux épreuves pratiques d'éducation physique. Prévu pour 7H00, heure locale, le vote a démarré plus tôt, selon cet observateur national qui a requis l'anonymat : " Ça commencé à 6H30 et nous constatons qu'il y a de la discipline. Je suis au premier bureau où je vois nos amis de la force publique qui votent. On peut dire que dans l'ensemble ça se passe bien. "

Dans les circonscriptions enclavées de Mbomo et Mbama dans la Cuvette ouest, l'acheminement du matériel électoral a pris un retard. Là-bas, la force publique va accomplir son devoir civique ce mardi, selon la Commission électorale.