Cote d'Ivoire: Adiaké-Elê Festival 2022 - Creuset de promotion des potentialités culturelles et économiques, le festival s'ouvre sur la sensibilisation sur les dangers de la route

C'est reparti pour le Elê Festival d'Adiaké, prestigieuse compétition des pirogues. Et comme lors de l'édition inaugurale, c'est la salle des mariages de la mairie d'Adiaké qui a abrité, le vendredi 1er juillet, la cérémonie de lancement de la 6e édition prévue du 27 au 30 juillet 2022. Une édition qui se veut, en plus d'être un creuset de promotion des valeurs culturelles du peuple Bétibé et de promotion de la pratique sportive, une tribune de sensibilisation à la sécurité routière.

Car cette année, à l'initiative du député-maire, Hien Sié Yacouba, promoteur du festival, le Elê aura une articulation exclusivement réservée à la sensibilisation des conducteurs des tricycles, motos, et d'autres engins motorisés, sur les dangers de la route et la nécessité de respecter le code de la route et toutes les exigences qui vont avec. Cette nouvelle activité se verra adjointe le Festifoot, un tournoi animé destiné aux femmes et aux enfants dans le sable du bord de lagune Aby, a affirmé le commissaire du festival, le Colonel Atchet Bilé.

A ces innovations, s'ajoute la durée des festivités qui passe de de trois à quatre jours pour permettre aux opérateurs économiques de réaliser de bonnes affaires et aussi apprécier sa juste la valeur ce que viendront présenter les six communes. Notamment Grand-Bassam, Bingerville, Dabou, Port-Bouët, Cocody et Tiapoum, sans oublier le Grand Nord, peuple à l'honneur, cette année. Le reste sera du classique avec la course de pirogue, la plus grande attraction et l'identité du festival. Une démonstration de force, d'ingéniosité, de maitrise, de puissance, sur la lagune Aby avec en prime la coquette cagnotte de 5 millions à partager. Le bal des générations, le beach soccer, la natation, le concours culinaire, le théâtre scolaire et le concert géant animeront la cité les 27, 28, 29 et 30 juillet prochains.

La promotion de la "destination Adiaké" ne doit pas s'arrêter au seul Elê Festival, aussi prestigieux et populaire, soit-il. "On veut faire en sorte que ce ne soit pas seulement Elê festival qui meuble l'année culturelle à Adiaké. nous travaillerons à ce qu'en plus de Elê, nous ayons d'autres lucarnes. J'invite tous les promoteurs culturels, tous les annonceurs, si possible, à faire en sorte qu'on ait d'autres événements culturels", a lancé Hien Sié Yacouba. Parce que son ambition portée par Elê Festival de faire d'Adiaké une "plaque culturelle importante de la Côte d'Ivoire" demeure.

Un appel entendu par son partenaire traditionnel, Brassivoire, dont le directeur marketing Serge Eric Aguié, a réaffirmé son engagement à accompagner toutes initiatives qui concourent au bien-être des populations. Une mission inscrite dans la RSE de la société de brasserie. Le préfet du département d'Adiaké, Mme Trazié Geraldo Lucie, des autorités administratives et politiques et des chefs traditionnels et coutumiers, les artistes Soro N'Gana et Roseline Layo et l'acteur, comédien et producteur Guy Kalou, ont donné un éclat particulier à cette cérémonie de lancement.