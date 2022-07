Cote d'Ivoire: Korhogo - Laurent Tchagba promet de meilleures conditions de travail à ses collaborateurs

Les grandes rencontres avec les structures sous la tutelle du ministère des Eaux et Forêts ont atteint l'intérieur du pays.

Après la Sodefor, la direction de la Police Forestière et de l'Eau et la Brigade de surveillance et d'intervention, Laurent Tchagba était à Korhogo le 1er juillet pour lancer une grande tournée d'état des lieux et d'échanges avec le personnel des directions régionales des eaux et forêts, en commençant par les régions du Poro, du Tchologo et du Kabadougou.

Selon le ministre, cette tournée a pour objectif d'impliquer ses collaborateurs dans la vision du chef de l'Etat en matière de gestion durable des ressources en eau et de restauration du couvert forestier. Cette politique du Président Alassane Ouattara prend toute son importante au vu des chiffres que présente la faune de la Côte d'Ivoire. " De 16 millions d'hectares de forêts en 1900, la Côte d'Ivoire est à ce jour à 3 millions d'hectares. La destruction de la forêt s'explique par la création des zones industrielles, l'orpaillage clandestin et l'exploitation agricole ", a expliqué le ministre Tchagba. Poursuivant, le patron du département des eaux et forêts a donné les objectifs visés pour inverser la tendance. " Nous avons la responsabilité d'une part, de faire passer le couvert forestier national de 3 millions d'hectares de forêts de nos jours à 6 millions à l'horizon 2030. D'autre part, de sécuriser durablement les ressources en eau en quantité et en qualité pour garantir sa disponibilité pour tous les usages ", a-t-il fait savoir.

Pour l'atteinte de ces objectifs, Tchagba a eu un échange direct avec ses hommes sur le terrain en vue de s'impregner des réalités de travail afin d'envisager les actions à entreprendre pour relever les grands défis qui se présentent dans les quatre axes des Eaux et Forêts : la forêt, les ressources en eau, la faune et la flore.

N'Goran Koffi Patrick, Koffi N'Guessan Jules et Diabaté Yacouba, respectivement, directeur régional des régions du Poro, du Tchologo et du Kabadougou ont présenté des situations quasi identiques qui plombent le travail sur le terrain. Il s'agit de l'insuffisance du personnel et du matériel technique, notamment les véhicules. Les agents regrettent de ne pas avoir d'armes surtout pour des agents qui exercent dans des zones frontalières avec les pays en proie au terrorisme. A tout cela s'ajoute l'indisponibilité de périmètres à reboiser, le manque de budget de fonctionnement, etc.

Le ministre a dit prendre bonne note et a donné séance tenante des instructions pour que ces situations soient examinées au plus tôt afin de doter les agents des moyens pour atteindre les objectifs fixés.

En marge de cette mission d'échange, le ministre mène une campagne de sensibilisation autour du thème : " Engageons-nous maintenant à sécuriser nos ressources en eau, protéger notre faune et restaurer notre forêt ". Dans cette optique d'encourager les populations à s'impliquer dans les opérations de reboisements, il a lancé une activité de planting d'arbres à Moroviné, village situé dans la périphérie de Korhogo sur la route de l'aéroport.

Le ministre Tchagba a reçu les félicitations et l'engagement du maire de Korhogo, Coulibaly Lazani à soutenir la politique environnementale du président Ouattara.