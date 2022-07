Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 5 juillet 2022

éditorial

Cameroun: Développement des transports urbains à Douala - Un projet reçoit le soutien de la Banque mondiale

Le Conseil d’administration de la Banque Mondiale a approuvé le 2 juillet, un prêt de 260,8 milliards de Fcfa (125,6 milliards provenant du guichet non concessionnel Bird et 135,2 milliards du guichet IDA. Pour financer un projet structurant à Douala. En février 2022, le maire de la ville de Douala, Roger Mbassa Ndine, avait annoncé vouloir lancer deux grands projets de transport urbain cette année et d’ici la fin de l’année prochaine, pour un montant global de 800 milliards de Fcfa.

Tchad: Promotion de l’élevage - Des Outils d’aide à la décision en validation

Le ministère de l’Elevage et des Productions Animales a organisé le lundi 04 Juillet 2022 à Ndjamena, un atelier National de Validation du manuel des Outils d’Aide à la Décision(OAD). Selon la presse locale, ces travaux sont organisés à travers son projet « Adapter l’Accès Aux Ressources Agro-Pastorales Dans un Contexte de Mobilité et de Changement Climatique Pour l’Elevage Pastoral au Tchad.» Il est exécuté dans trois zones agro écologiques différentes à savoir la zone Soudanienne (Moyen Chari et Mandoul) la zone sahélienne (Guerra, Batha, et Chari Baguimi) et la zone sahélo saharienne (Wadi Fira et Ennedi Ouest).

Mali: Administration territoriale - Vers le retour en poste de 189 sous – préfets ?

En sa session du 22 juin 2022, le Conseil des ministres a nommé 189 sous-préfets, dont de nombreux militaires. Pour le ministère de l’Administration territoriale, l’objectif est de mettre en place les conditions d’un retour de l’administration afin de fournir aux populations les services sociaux de base. Cependant, des interrogations se font jour quant à l’efficacité réelle de ces nominations pour le retour effectif de l’administration.

Mali: Administration territoriale - Les chiffres des Nations unies

Selon le dernier rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali, au 28 février 2022, « 4 préfets sur 8 (50%) et 7 sous-préfets sur 55 (13%) étaient déployés dans la région de Mopti. En outre, 6 préfets sur 7 (86%) et 11 sous-préfets sur 39 (29%) étaient présents dans la région de Ségou». Ces chiffres mettent en exergue l’absence des représentants de l’État dans de nombreuses localités depuis bien longtemps et celle des services sociaux de base qui va avec.

Burkina Faso: Gestion hygiénique des menstrues - Des journalistes à l’école

Le ministère en charge de l’éducation nationale a organisé du 30 juin au 1er juillet 2022 à Ouagadougou, une session d’information et de formation au profit des journalistes et des bloggeurs sur la gestion hygiénique des menstrues ou des règles en milieu scolaire. La problématique liée à la gestion des menstrues reste encore un sujet que l’on n’effleure pas très fréquemment dans les communautés burkinabè.

Burkina Faso: Décrispation et réconciliation - La Cédéao salut la libération de Roch Marc Kaboré

Lors de la dernière session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) tenue le 03 juillet 2022 à Accra, les Chefs d’Etat ont salué la libération de l’ancien Président Roch Marc Kaboré. C’était sous la présidence de Sem Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président de la République du Ghana, et Président en exercice de la Conférence.

Côte d’Ivoire: Affaire corruption et injustice hadj 2022 - Des sanctions annoncées par le DG des Cultes

Le directeur général des cultes de Côte d'Ivoire, Messamba Bamba, a annoncé le samedi 02 juillet 2022, lors d’une rencontre avec la presse, que des investigations en cours après de présumés faits de corruption et l'insertion de pèlerins du privé dans le contingent étatique du Hadj 2022.

Le Dg des Cultes lors dudit point de presse, a fait un point sur les allégations de corruption et d’injustice dans le processus de départ des pèlerins. Aussi, le commissariat du Hadj a sélectionné 178 passeports, en dépassement du quota de 3 657 attribués au contingent étatique. Les concernés n'ont pu effectuer le voyage en Terre sainte d’Arabie Saoudite. Des sanctions sont attendues….

Côte d’Ivoire: Mobilisation des ressources - Un atelier national sur les amendes forfaitaires

La direction générale du Trésor et de la Comptabilité Publique organise un atelier national sur le recouvrement des amendes forfaitaires autour du thème: ‘’Optimisation du recouvrement des amendes forfaitaires’’, le jeudi 07 juillet 2022 à la rotonde de la cité financière à Abidjan-Plateau. «Accroitre la part des amendes forfaitaires dans le financement du budget de l’Etat », tel est l’objectif recherché par le Trésor Public, à travers cet atelier qui regroupera tous les acteurs intervenant dans le processus de recouvrement et de paiement des amendes forfaitaires en Côte d’Ivoire.