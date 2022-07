Afrique: [CAN 2022]-Nigeria vs Afrique du Sud - 0-0 à la mi-temps

Le score est nul est vierge entre le Nigeria et l'Afrique du Sud dans ce premier match du groupe C de la CAN féminine.

Toujours pas de but au stade Moulay Hassan FUS de Rabat. Le score est nul et vierge entre les Super Falcons et les Banyana Banyana.

Le choc a tenu toute ses promesses. La première mi-temps de ce match est âprement disputée par les deux équipes. Les occasions se multiplient, mais aucune des deux équipes n'a encore trouvé la faille.

Le rythme du jeu sera certainement beaucoup plus accentué en deuxième mi-temps. Les deux finalistes de la dernière CAN feront tout pour arracher chacune les 3 points de la victoire pour s'assurer une bonne place dans ce groupe.