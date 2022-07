Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2022 - Les agents de la force publique ont accompli leur devoir civique

Policiers, militaires et gendarmes ont répondu présent, le 4 juillet, en allant voter massivement leurs candidats aux élections législatives et locales. Pour Brazzaville, ils ont pris d'assaut, dès 7 heures, les soixante sites répartis à travers les neuf arrondissements.

De Madibou à Djiri, en passant par Makélékélé, Bacongo, Poto-Poto, Moungali, Ouenzé, Talangaï et Mfilou, l'administration électorale a ouvert les bureaux de vote pour permettre aux éléments de la force publique d'accomplir leur devoir par anticipation. En dépit de quelques faiblesses constatées dans l'organisation dans certains bureaux, la Commission nationale électorale indépendante se veut rassurante. " Tout se passe bien. En matière électorale, il y a toujours quelques velléités de réclamations que nous enregistrons.

Nous écoutons les candidats, parfois les électeurs qui viennent à nous et également l'opinion. Nous allons capitaliser tout cela pour améliorer notre niveau d'organisation du point de vue de la capacité des personnes affectées dans les bureaux de vote et celles nommées dans les commissions locales afin de les gérer ", a déclaré le président de la CNEI, Henri Bouka, après avoir visité quelques bureaux en compagnie du directeur de cabinet du ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local.

Selon le président de la CNEI, le vote par anticipation a l'extraordinaire vertu de donner aux organisateurs l'opportunité de tester leur dispositif électoral, notamment s'il est prêt et conforme. " À tout point de vue en ce qui concerne le professionnalisme des personnels électoraux, le matériel est disponible ; concernant tous les documents électoraux, nous venons-là de faire un réel test sur ce qui va arriver demain.

Nous avons encore quatre jours pour remédier aux faiblesses que nous avons pu constater. Dans l'ensemble, le vote des éléments de la force publique qui ne concerne qu'environ 0, 17% du corps électoral global s'est bien déroulé ", a-t-il poursuivi.

Le scrutin reporté dans certaines localités

Henri Bouka a, par ailleurs, annoncé qu'en raison des difficultés d'accès, le vote n'a pas pu se dérouler dans trois à quatre localités. Il s'agit, entre autres, de Mbomo et Mbama, dans le département de la Cuvette_Ouest où le corps électoral oscille entre dix et vingt électeurs. " Nous sommes en train de voir avec le gouvernement si on peut les faire voter demain. Ce sont des effectifs tout à fait marginaux mais nous les faisons voter ", a-t-il assuré.

Notons que si les observateurs tant nationaux qu'internationaux étaient moins présents dans les bureaux de vote, la CNEI s'est félicitée d'avoir trouvé plus de quinze à vingt délégués des candidats et listes de candidats au niveau des bureaux de vote. " C'est l'adhésion des Congolais à notre processus démocratique qui s'exprime par l'organisation des élections ", a lâché Henri Bouka.