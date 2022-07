Afrique Centrale: Marche Pointe-Noire-Brazzaville - La date de la deuxième édition dévoilée

Après avoir posé les bases du projet l'an dernier, les organisateurs de la marche Pointe-Noire-Brazzaville entendent pérenniser leur concept " Marcher, courir pour la cause " en promettant de lancer, du 19 au 26 novembre prochain, la deuxième édition.

" Marcher, courir pour la cause " est organisé en rapport avec le mois de novembre dit celui du diabète. Le défi sportif n'est que l'arbre qui cache la forêt puisque le vrai sujet consiste à sensibiliser la population au diabète, à dépister et développer une application lui permettant d'être sensibilisée à cette maladie afin d'en être moins impactée.

L'événement est un canal pour lever suffisamment de fonds afin de gagner le pari de la sensibilisation et du dépistage du diabète. " Nous sommes en train de procéder à la mise en place de l'association MCPLC pour qu'elle soit déconnectée de l'entreprise, pour que nous ayons une bonne gouvernance dans ce projet.

L'idée c'est de demander à chaque Congolais de nous envoyer 100 F CFA sur un compte mobile money pour qu'on puisse avoir suffisamment des fonds levés , réussir à mettre en place le dépistage et l'application ", a déclaré Rodrigue Dinga Mbomi.

" La traversée du Mayombe ", un documentaire retraçant le parcours de combattant des marcheurs lors de la première édition et projeté à Canal olympia, est un élément sur lequel les concepteurs du projet se sont appuyés pour intéresser d'autres partenaires. " Ce documentaire était important pour pouvoir matérialiser le projet et remercier nos partenaires, surtout pour démontrer à la population et aux pouvoirs publics qui nous suivent que c'est possible pour qu'ils nous puissent nous accompagner lors de la prochaine édition ", a expliqué le promoteur du projet .

Et de poursuivre : " C'est un défi sportif mais le vrai sujet c'est la lutte contre le diabète. Pointe-Noire-Brazzaville c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est un défi à la hauteur de la cause et nous sommes les premiers à vouloir mouiller le maillot pour que nos partenaires nous suivent ".

L'enjeu étant de taille, le promoteur du projet affirme, par ailleurs, s'être rapproché des différentes institutions comme l'Organisation mondiale de la santé, les ministères de la santé et des sports mais également les différents partenaires pour donner plus d'éclat à la prochaine édition.

Cette aventure de parcourir près de 500 km à pied à plusieurs étapes est réservée aux sportifs qui courent regulièrement. Elle est motivée par l'envie de gagner le challenge Pointe-Noire -Brazzaville à pied. La meilleure préparation consiste à intégrer le groupe, à travailler et développer sa faculté à courir longtemps et relativement vite pour être prêt. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du sport ou qui en font mais pas à un niveau intensif, la possibilité leur est donnée de tester leur endurance.

" Le plus long voyage commence par le petit pas. Nous avons travaillé et nous nous sommes entraînés jour après jour, nuit après nuit. Nous avons commencé par faire la corniche, Brazzaville-Kinkala, Brazzaville- Ignié. Nous nous sommes entraînés dans le Mayombe. Nous nous sommes dit que nous étions prêts et il fallait tenter ", a-t-il commenté.