Congo-Brazzaville: Artisanat - La production locale à l'honneur

Une exposition-vente est organisée du 4 juillet au 3 septembre à l'aéroport international Maya-Maya, à Brazzaville. Plusieurs produits " made in Congo " seront mis en exergue en vue de valoriser la créativité et le savoir-faire local.

L'initiative du collectif Africashop permettra de valoriser la production locale et sensibiliser la population à sa consommation. Pendant deux mois, une panoplie d'articles de divers domaines, à savoir le cosmétique, l'agro-alimentaire, le textile en passant par l'artisanat, sera présenté au public. Aussi, ce rendez-vous permettra aux visiteurs d'apprécier l'intelligence créative congolaise et aux exposants de mettre en avant leurs réalisations.

Selon les organisateurs, la " fête des produits locaux " est l'occasion pour les acteurs dudit secteur de se rencontrer ; de rendre visibles les marques locales ; de créer de nouvelles opportunités d'affaires et enfin de promouvoir le contenu fait-main.

" C'est un combat visant la visibilité de nos produits. A cela s'ajoute la sensibilisation de la population à la consommation de ces derniers. A travers ce genre d'initiative, nous poussons nos producteurs à la rencontre des potentiels clients en vue de faire connaître nos différents produits et les vendre si possible, car cela permettra d'amortir leur investissement et de le rentabiliser. Pour cet événement qui se tient plus précisément à l'aéroport Maya-Maya, une vingtaine d'exposants sera présente ", a indiqué Séraphine Ekoa, promotrice d'Africadvice.

" Notre collectif envisage de pérenniser cette initiative tous les deux à trois mois. La fête des produits locaux est une marque qui va se développer. En septembre prochain, nous organiserons la foire de la rentrée scolaire. Nous voulons toucher le public en vue de l'inciter à la consommation des produits locaux ", a-t-elle ajouté.

Figurant parmi les exposants, Carole Marina, manager de Rina's chips, entreprise spécialisée dans la transformation alimentaire, plus précisément dans la fabrication des macaronis en chips, a salué l'initiative. Elle a, de ce fait, invité les Congolais à consommer ce qui est local et bio pour leur santé.

" Cette idée de foire est une bonne initiative pour la visibilité de nos produits. Un entrepreneur est celui qui crée, fait connaître, fait aimer son produit. On peut bien faire les foires, mais s'il n'y a pas une sensibilisation ou une communication, l'objectif attendu ne sera pas atteint ", a déclaré Carole Marina.

Marie-Zoé Pulchérie Biyamou, responsable de la marque MZA-création, a, quant à elle, indiqué qu' " auparavant l'artisanat n'était pas mis en avant au Congo. Grâce aux initiatives comme celle-ci, les gens s'y intéressent un peu plus. Aux entrepreneurs qui hésitent à se lancer, la peur ne doit pas les freiner car le métier d'entrepreneuriat demande beaucoup de courage et de volonté afin de vendre, faire connaître et valoriser ses œuvres ".