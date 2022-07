Congo-Brazzaville: Judo - Un club de formation lancé à la Maison russe

Le président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées, Me Francis Ata, a signé, le 2 juillet à Brazzaville, un protocole d'accord avec la directrice du Centre culturel russe, Maria Fakhrutdinova, pour le lancement d'un club de judo.

Faisant partie des disciplines sportives les plus pratiquées au Congo, le judo poursuit son expansion à travers la politique de vulgarisation lancée par le bureau exécutif national.

Le judo club de la Maison russe a reçu le quitus de la fédération et devrait désormais former les enfants et adultes tous les lundis, mercredis et vendredis, les après-midis, sur le code moral du judo et les différentes techniques de cet art martial.

Ce protocole d'accord stipule que les deux parties devraient mutualiser les efforts afin de développer ce nouvel espace de formation qui se trouve dans l'enceinte de la Maison russe.

Selon Me Francis Ata, ce nouveau dojo qui recevra tout le monde, sans discrimination, s'inscrit dans le programme de la fédération. C'est, en effet, l'un des axes prioritaires du bureau exécutif, notamment la promotion et la vulgarisation de ce sport de combat sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que la formation des acteurs.

Pour sa part, la directrice de la Maison russe a rappelé que le Judo est beaucoup pratiqué en Russie, surtout par le président de ce pays, Vladimir Poutine.

Depuis quelque temps, la Maison russe a non seulement ouvert ses portes à un public plus large mais également a touché des secteurs plus diversifiés.