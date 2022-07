Congo-Kinshasa: Banque mondiale - Un appui budgétaire au pays 17 ans après

La République démocratique du Congo (RDC) vient de bénéficier de 250 millions de dollars américains de la Banque mondiale (BM). Selon le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, le dernier appui budgétaire de l'institution financière internationale au pays remonte à 2005.

La décision quelque peu " historique " n'est pas passée inaperçue dans les plus hautes sphères de l'État. En effet, au cours de la dernière réunion du conseil des ministres du 1er juillet, le sujet a reçu une attention particulière des membres du gouvernement. En présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'argentier national, Nicolas Kazadi, a annoncé officiellement la nouvelle à ses collègues.

La BM, a-t-il expliqué, a accordé au pays un appui budgétaire de l'ordre de 250 millions de dollars américains sous forme de don. " La Banque mondiale est de très loin le plus grand partenaire et nous sommes heureux de pouvoir orienter ces appuis dans des secteurs clés et stratégiques ", a-t-il indiqué.

Ce mécanisme géré selon les procédures budgétaires propres à chaque pays ouvre la voie à un transfert des ressources d'un organisme de financement externe au Trésor public du gouvernement. Par ce mécanisme, il est possible à un organisme de financement d'intervenir en faveur d'un pays. Par ailleurs, la gestion du secteur minier et la réforme des entreprises publiques ont joué un rôle clé dans la position actuelle de la BM.

Au total, le pays a signé deux accords de financement évalués à un montant global de 750 millions de dollars américains. Le second accord portant sur un financement de l'ordre de 500 millions de dollars concerne le Projet d'appui à la connectivité et au transport. Selon la ventilation retenue, 428 millions représentent un crédit à la République et 72 millions sous forme de dons. Retenons que pour les douze derniers mois, la BM a approuvé au total deux milliards de dollars américains en appui aux ambitions de la RDC.