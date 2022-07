Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Le Centre Médical Diamant lance un SOS pour les enfants avec malformations cardiaques

Les enfants souffrant des maladies cardiaques congénitales en attente de l'intervention chirurgicale à cœur ouvert sont en danger. Le directeur général du centre médical Diamant de Lubumbashi, Karim Tajdin, l'a indiqué samedi 2 juillet à Radio Okapi.

Dr Karim Tajdin qui lance un SOS aux personnes de bonne volonté pour les venir en aide, annonce que 2 d'entre eux sont même décédés.

L'hôpital est à la recherche des moyens financiers pour faire revenir les chirurgiens afin de sauver les vies de ces enfants qui devront être soignés gratuitement.

" En mars 2022, la fondation centre médical Diamant a subventionné 16 enfants démunis parmi les 18 qui ont été opérés par des chirurgies pédiatriques à cœur ouvert au centre médical Diamant Lubumbashi. Tous ces enfants se portent très bien à présent et ont maintenant une nouvelle chance à la vie", précise le médecin.

"Il y a encore beaucoup d'enfants qui attendent une opération chirurgicale gratuite. Nous avons reçu un rapport médical alarmant : au moins deux enfants qui étaient sur la liste d'attente sont déjà décédés. L'urgence s'impose. Plus on attend plus les enfants congolais meurent ", a-t-il indiqué.

La fondation centre médical Diamant a, selon le Dr Karim Tajdin, besoin de l'aide financière du gouvernement et des opérateurs économiques et de tout individu qui voudrait sauver la vie de ces jeunes enfants âgés de quatre mois et plus :

" Chaque chirurgie nous coûte plus de 30. 000 dollars américains. Contactez la fondation par email à [email protected] pour votre implication ou appelez le 0907777783. Contactez-nous aussi si vous connaissez des enfants avec des maladies cardiaques congénitales ".