Congo-Kinshasa: Dr Roger Kamba - " La couverture santé universelle permettra à tous les Congolais d'accéder aux soins de santé "

Le conseiller spécial du Président de la République démocratique du Congo en charge de la Couverture maladie universelle, Samuel Roger Kamba, estime que la couverture santé universelle va permettre à tous les Congolais d'accéder aux soins de santé. Il l'a affirmé lundi 4 juillet au cours d'une interview accordée à Radio Okapi.

" La couverture santé universelle a pour objectif de permettre à tous les Congolais d'accéder aux soins de santé. Mais avec certaines conditions. La première condition, c'est que ces soins de santé doivent être de qualité. La deuxième condition, c'est que qu'on ne se ruine pas financièrement ", a expliqué Dr Roger Kamba.

Selon lui, la couverture santé universelle est une grosse réforme du système de santé.

" On doit changer certaines choses qu'on faisait avant. Nous étions dans un système où, lorsqu'on est malade, on paye soi-même. Ou alors, pour les fonctionnaires ou pour certaines entreprises, l'Etat ou l'entreprise paye. C'est ce qu'on appelle système octroyé. Maintenant, le système qu'on va mettre en place, on va permettre que ce ne soit pas vous qui allez payer vos soins quand vous tombez malade, mais vous cotisez à une caisse. Et c'est cette caisse qui va payer. On passe d'un système octroyé à un système contributif ", indique Dr Roger Kamba.

Cette réforme majeure nécessite l'amélioration de beaucoup de choses dans le dispositif de gouvernement :

" On doit améliorer l'offre des soins c'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques... On doit améliorer le système financier : les gens doivent contribuer quelque part. On doit améliorer la gestion, la gouvernance. Toutes ces étapes ont commencé par une ordonnance présidentielle, qui a d'abord créé un Conseil national ; parce qu'il y a plusieurs choses à bouger dans plusieurs ministères. "

Il rappelle aussi que, au cours de son adresse à la nation le 30 juin dernier, le Chef de l'Etat avait, sur le volet santé, évoqué également la mise en place du programme d'accès gratuit aux soins de qualité pour la femme enceinte, les accouchements et les soins aux nouveaux nés dans l'ensemble des zones de santé de Kinshasa et progressivement, dans d'autres provinces du pays.

Dr Roger Kamba s'entretient avec Jean Marc Matwaki :