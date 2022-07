Afrique: [CAN 2022] - le Botswana s'impose face au Burundi (4-2)

Ce lundi 4 juillet 2022, le Botswana était opposé au Burundi pour le compte de la 1re journée du groupe C de la CAN Féminine 2022. Et ce sont les Zèbres qui ont réussi à s'imposer sur le score de 4 buts à 2.

Le Botswana remporte son premier match de cette CAN face au Burundi. Keitumetse Dithebe (44') a ouvert le bal en première période pour les Zèbres. Au retour des vestiaires, les buts vont couler. Radiakanyo (46) double la mise pour le Botswana. La Burundaise Niyonkuru, très en vue, va réduire le score à la 51' (2-1). Les Hirondelles vont encaisser un troisième puis un quatrième but, grace au doublé de Tholakele. Et Niyonkuru inscrira le second but burundais, son deuxième du match. Au final, le Botswana remporte le match 4 buts à 2 et prend la première place du groupe C devant l'Afrique du Sud.