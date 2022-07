Nigeria/Afrique du Sud: [CAN 2022] - Rasheedat Ajibade - " Nous devons continuer à nous battre, et tirer des leçons de ce match "

Rasheedat Ajibade reste optimiste malgré la défaite du Nigeria cet après-midi face à l'Afrique du Sud. La joueuse des Super Falcons souhaite que son équipe tire vite les leçons de ce revers pour essayer de rectifier le tir dans ce tournoi.

ATS-Journaliste - Vous avez inscrit un but pour le Nigeria ce soir. Dans quel sentiment êtes-vous après cette défaite ?

Rasheedat Ajibade: (sourire triste) Oui ce n'est pas à propos de moi, il ne s'agit pas de mon but [qui est important], le plus important reste l'équipe et nous voulions gagner et c'est ce que nous recherchions mais ce n'est pas ce qui est arrivé, même si nous avons couru longtemps après. C'était un match difficile, nous allons nous concentrer sur le prochain match et sur la suite de la compétition, donc si on ne gagne pas mon but n'est pas important (sourire gêné), c'est plus le groupe que les individualités.

ATS- Journaliste - Que dîtes vous au sujet des critiques de ne pas pouvoir gagner ce match ?

Rasheedat Ajibade: Bien sur qu'en tant qu'athlète ou en tant que champion, nous devons être prêt à accepter les critiques, à l'image des encouragements et tout ce qui va avec. Quand ça ne va pas dans votre sens, vous devez l'accepter, vous devez en tirer des leçons, et vous ne devez pas tomber dans ce mauvais cycle. Peu importe ce qui arrive vous devez vous améliorer en tant que personne, joueuse et équipe. Les supporters doivent continuer de nous soutenir, ne nous lâchez pas et parfois c'est ainsi, on est dans le mal, c'est un tournoi. Ce n'est que le premier match, et il reste encore un long chemin. Nous devons continuer à nous battre, et tirer des leçons de ce match. On doit donner plus d'énergie, avoir plus confiance en nous, avoir plus d'ondes positives dans le match et continuer à pousser pour aller chercher les victoires.

Journaliste - Que pouvez-vous nous dire sur cette rencontre ?

Rasheedat Ajibade: Peu importe si on gagne ou perd le premier match, tout ce qui compte à présent c'est les prochains matches.

Journaliste - Le Nigeria a connu le même scénario en 2018 face à l'Afrique du Sud avant de remporter le tournoi. Vous pensez que cela peut se reproduire ?

Rasheedat Ajibade: Je suis optimiste sur le fait que nous n'avons rien à perdre et tout à gagner. Nous devons prendre match après match. Nous avons perdu le premier match, ok très bien, on doit corriger les erreurs pour le prochain match pour ne pas les répéter. Donc ce n'est pas catastrophique, et peu importe qui sera en finale, nous sommes optimistes et positives sur le fait de pouvoir parvenir en finale.

Je sais que notre public est triste ce soir que nous ayons perdu ce match, et nous sommes tristes d'en être la cause, je sais que les Nigérians sont derrière nous, qu'ils nous donnent tout le soutien dont on a besoin pour aller jusqu'en finale. Nous allons continuer de porter haut ce drapeau et rendre fier le pays.