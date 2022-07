Madagascar: The Diana Award - Une jeune malgache récompensée

Une Malgache figure parmi les jeunes qui ont reçu le prix " the Diana award ". Ils démontrent par leur service à la communauté et leur passion pour la justice et l'égalité qu'un monde meilleur est possible.

Plus de 180 jeunes inspirants ont reçu le prix Diana pour cette année. Kanto Raveloson sera le tout premier Malgache à recevoir ce prix. Établi au nom et à la mémoire de la princesse Diana, le prix Diana est la plus prestigieuse récompense qu'une jeune leader puisse recevoir pour son action sociale. Elle est la fondatrice et le directeur exécutif de " Better Tomorrow " sis en Californie aux États-Unis. Cette organisation à but non lucratif vise à encourager les enfants et les jeunes défavorisés et à leur ouvrir de nouveaux horizons d'avenir et ce, en visant leur développement sur les plans humain, social, éducatif, sportif et culturel.

" Notre activisme et nos efforts continus ont été reconnus, et ce prix m'encourage à continuer à travailler pour le changement. Je suis si fière de pouvoir enfin voir le nom de notre pays Madagascar inclus dans le tableau d'honneur du Diana Award. En plus de cela, je me sens très honorée de continuer à vivre l'héritage de la princesse Diana qui consiste à autonomiser les femmes et à fournir aux communautés défavorisées les ressources et le matériel dont elles ont besoin pour s'épanouir ", a-t-elle déclaré.

Prix. Cette cérémonie virtuelle marque également le 25e anniversaire du décès de la princesse Diana. Créé à la mémoire de Diana, le prix est décerné par l'association caritative du même nom et bénéficie du soutien de ses deux fils. Les jeunes récipiendaires ont démontré leur capacité à inspirer et à mobiliser leur propre génération pour servir leurs communautés. British Airways et la fondation Avast qui soutiennent le programme de récompenses se sont jointes pour féliciter les nouveaux lauréats du prix Diana.