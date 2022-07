Madagascar: Afrobasket - 3 expatriés sur les 41 présélectionnés

20 filles et 21 garçons sont appelés par le staff technique pour la présélection nationale en vue de l'Afrobasket Women et Men à domicile. Le regroupement a débuté le 1er juillet dernier à l'Académie Nationale des Sports et s'étalera jusqu'au coup d'envoi de la compétition le 4 août prochain.

Sur les 41 joueuses et joueuses, seuls 3 expatriés ont été appelés. Il s'agit de Marion Fitia Rasolofoson du MBC, France chez les filles et de M'Madi Mathias du Grand Chalon, France et de Davida Raharinaivo du New World Academic des Etats-Unis chez les garçons. Les filles sont sous la houlette de Bayard Razafindralambo et Aimé Randria dit Mémé pour les garçons.

Selon le directeur technique national, Angelo Razafiarivony, l'objectif est le titre chez les garçons et une place de finaliste du côté des filles. Pour booster les deux équipes nationales, l'instructeur sénégalais, Cheikh Sarr les prendra en charge lors de son séjour en terre malgache du 6 au 17 juillet. Il dirigera pour cette occasion un stage international pour les entraîneurs FIBA Niveau 1.

La liste équipe nationales

Filles

Marion Fitia Rasolofoson (MCB France)

David Mandresy Andriamanana (MB2All)

Joanie Anyssa Rakotonanahary ( MB2All)

Kristina Nahitantsoa Rakotobe ( MB2All)

Tessah Shannon Rossanaly ( MB2All )

Louise Francette Volahasina ( MB2All)

Marie Razafinantenaina (SEPA ABM Boeny)

Taratriniaina Erica Ramahatra (JEA Vakinankaratra)

Francia Andriatsiresy Rajoelina (JEA Vakinankaratra)

Salohy Rasendrarison (Ascut Atsinanana)

Liane Andriamanohisoa (EBF Haute Matsiatra)

Mianjasoa Koloina Rakotonirina (EBF Haute Matsiatra)

Chamirah Rodin Raharitiana (TGBC Betsiboka)

Maria Camara (ASF)

Fideline Lyciana Rasoarivelo (SEPA ABM Boeny)

Harinirina Nanah Randrianasolo (JEA Vakinankaratra)

Nomenjanahary Mihantatiana Andrianjafy (JEA Vakinankaratra)

Nirina Annick Karen Razafimahefa (JEA Vakinankaratra)

Anjatiana Rasoanomenjanahary (Lucadro)

Justine Etienne Rahariarivony (USJFM Atsimo Andrefana)

Garçons :

Lovasoa Ny Aina Andriatsarafara (ASCUT Atsinanana)

Landric Donovan Rakotonanahary (MB2ALL)

Jerry Pepin Rabibisoa (Cospn)

Fabrizio Mickael Heritiana (EBF Haute Matsiatra)

Nirina Rinho Andriantsarasolo (ASCUT Atsinanana)

Christian Jaozafy (JAP MADA Sava)

Rino Randimbiarivelo (SERASERA Vakinankaratra)

Tsifaly Ismael Sambatsy (AJRT Androy)

Mariano Tovolalaina (COSPN)

Mania Moustapha Makan (BC EST Atsimo Andrefana)

Yves Léon Emmanuel (ASCUT Atsinanana)

Laurent O'Neal Tsihindiny (EBF Haute Matsiatra)

Tokiniaina Mihaja Raobisaona (Fandrefiala)

Joany Angelot Tindrisoa (SBBF Alaotra Mangoro)

Richard Be (ASA)

Leva Mirando (AMBHOOPS Betsiboka)

Joyce Donatien Arselo Indriamihaja (BCO Boeny)

Hariliva Mandresy Radison (FANDREFIALA Analamanga)

Alex Tojoanà Razanamanampy (ASBM Fitovinany)

Mathias M'Madi (Grand Chalon France)

Zoherimalala Davida Raharinaivo (New World Academic Usa).