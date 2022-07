Afrique du Nord: JM /Natation (4e journée) - Sahnoune et Syoud offrent à l'Algérie deux médailles de bronze

Oran — Les Algériens Oussama Sahnoune et Jaouad Syoud ont réussi, lundi soir, à conforter la moisson de la natation algérienne, au prix de deux médailles de bronze au 50 m nage libre et au 200 m papillon, respectivement, lors de la quatrième et avant-dernière journée des compétitions de cette discipline, qu'abrite le Centre nautique du complexe olympique Miloud Hadefi dans le cadre de la 19e édition des Jeux Méditerranéens (JM) Oran-2022 (25 juin - 6 juillet).

Dans la course du 50 m nage libre, très rapide, Sahnoune est arrivé troisième avec un chrono de 22.22, soit moins que celui réalisé aux éliminatoires (22.13), remportant la médaille de bronze, derrière le Grec Gokolomiv Christian. (21. 91), qui a décroché l'or, et le Portugais De Almeida Silva Miguel (22.01), deuxième de la course.

Il s'agit pour Sahnoune (30 ans), spécialiste du 50m et 100m, de la troisième médaille dans l'histoire de sa participation aux JM, après l'or du 100 m et l'argent du 50 m nage libre décrochées à Tarragone pour le compte de la précédente édition de 2018.

Dans une déclaration à l'APS, Sahnoune a exprimé sa joie après cette médaille, allant jusqu'à dire qu'elle a "une saveur d'or", surtout qu'il a, a-t-il dit, traversé des moments difficiles.

Il a ajouté à propos de sa participation uniquement au 50 m nage libre: "J'ai décidé de sacrifier le 100 m (il était le médaillé d'or dans cette spécialité à Tarragone-2018) lors de ces JM afin de me concentrer sur le 50m, et offrir une médaille à mon pays ici devant le public oranais, mais je reviendrai bientôt dans cette spécialité."

Enfin, le pensionnaire du club allemand de Francfort a souligné que les JM d'Oran-2022 étaient l'occasion pour lui de se remettre en confiance au prix de cette médaille de bronze, assurant qu'il était loin de mettre un terme à sa carrière sportive.

De son côté, Sayoud a également décroché le bronze dans les 200 m papillon. Après avoir bien mené la course dans les 50 premiers mètres, le nageur de l'Olympique niçois, a relativement régressé dans le reste de la course, qui a vu une grande concurrence entre lui et l'italien Fassi Claudio Antonio, qui a décroché l'or (1 : 57. 09), et le Grec Fazios Andreas, vainqueur de l'argent (1 : 57. 92), alors que l'Algérien est arrivé troisième (1 :58 . 37).

A l'issue de cette course, Syoud a déclaré : "Je suis satisfait de ma performance, surtout que j'étais proche de mon meilleur chrono. Je suis aussi fier d'offrir à mon pays une nouvelle médaille après le vermeil du 200 m quatre nages".

Et d'ajouter : "il me reste encore à participer au 100 m papillon, mardi, en clôture des épreuves de la natation. Je vais tout donner pour atteindre la finale, et pourquoi pas créer la surprise et monter encore une fois sur le podium."

Les autres finales ont vu une domination italienne en décrochant cinq or pour autant de courses (messieurs et dames), contre une médaille d'or chacune pour la Grèce et la Bosnie.

Les compétitions de natation seront clôturées mardi avec le déroulement, le matin, des qualifications, alors que les finales auront lieu en fin d'après-midi.

La sélection algérienne prend part à ces JM d'Oran avec un effectif composé de 18 nageurs dont 6 dames.