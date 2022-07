Cote d'Ivoire: Bouaké - Célébration de l'excellence à Gare-Kan / Mamadou Traoré exhorte les parents d'élèves à soutenir les enseignants

Mamadou Traoré demande aux parents d'élèves d'aider les enseignants pour l'éducation de leurs enfants

Le samedi 25 juin 2022 lors d'une journée d'excellence, le Directeur général de l'Institut de formation sociale (Infes) Mamadou Traoré, était aux côtés des responsables de l'école primaire de Gare-Kan, village de Bouaké pour célébrer les meilleurs écoliers de chaque niveau, du Cours préparatoire première année (CP1) au Cours moyen deuxième année (CM2) qui se sont distingués par leurs résultats scolaires. Les écoliers distingués ont reçu chacun un kit scolaire composé de sacs à dos, de trousses, de manuels et de fournitures scolaires.

Parrain de la cérémonie et fidèle à sa volonté d'encourager la scolarisation des enfants en particulier les jeunes filles, Mamadou Traoré a indiqué que son action vise à encourager les écoliers et tous les partenaires de l'école de Gare-Kan à bien travailler et améliorer les résultats scolaires. Il entend inculquer aux écoliers, à travers les prix qui leur ont été remis, le goût de l'effort, l'esprit de compétition et de la saine émulation. "Les écoliers doivent comprendre que la récompense se trouve au bout de l'effort et du travail bien fait", a dit Mamadou Traoré. Qui a manifesté son mécontentement face au faible taux de réussite au Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) et l'entrée en 6ème, session 2022 dans ce village.

Avec 42 candidats, seulement 12 écoliers sont admis. Mamadou Traoré a donc exhorté les enseignants de l'école primaire publique de Gare-Kan à dispenser aux écoliers un enseignement de qualité. Avant d'inviter aussi les parents d'élèves à soutenir toutes les activités initiées par l'école pour la réussite de leurs progénitures. "C'est à vous chers parents de vous d'œuvrer pour la réussite de vos enfants. Vous n'avez pas à démissionner face à vos devoirs. Après l'école, vous devez suivre vos enfants à la maison. Intéressez vous aux études de vos enfants. L'enseignant à lui seul ne peut pas tout faire", a fait savoir Mamadou Traoré.

Des doléances faites par les enseignants

Pour la bonne marche de l'école à Gare-Kan, les enseignants ont fait plusieurs doléances. Entre autres, l'érection de l'établissement en centre d'examen, son équipement en matériels didactiques, la création d'une bibliothèque pour l'amélioration de la qualité de la lecture, l'achèvement de la cantine et la réhabilitation des logements des instituteurs,