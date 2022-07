Afrique: Une délégation du Congrès américain visite le Soudan

Khartoum — Du 4 au 9 juillet, les membres du Congrès, Norma Torres et la membre du Congrès Sara Jacobs, accompagnées de membres de la Mission des États-Unis auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Christopher Lu et le ministre conseiller Jake Sherman, sont en visite à Khartoum et au Nord-Darfour.

Pendant son séjour à Khartoum, la délégation rencontrera la Mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan (UNITAMS) ainsi qu'un large éventail d'acteurs de partis politiques, d'organisations non gouvernementales et de la société civile afin de mieux comprendre le travail de l'ONU dans Soudan, y compris son soutien au processus politique et à l'aide humanitaire, ainsi que la façon dont les États-Unis et les Nations Unies travaillent pour soutenir le peuple soudanais.

Au Darfour, la délégation rencontrera les autorités de l'État et examinera le travail de l'ONU sur le terrain.

Ils rencontreront les agences des Nations Unies travaillant au Darfour pour discuter des défis de la mise en œuvre de la paix, de l'intersection de l'alimentation et de la sécurité, et de la protection des civils.