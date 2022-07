Afrique de l'Est: Al-Burhan se rend à Nairobi pour participer au 39e sommet d'urgence de l'IGAD

Khartoum — Le président du Conseil de souveraineté de transition, le général Abdul-Fattah Al-Burhan, actuel chef de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), s'est rendu ce matin dans la capitale kenyane, Nairobi, pour participer au sommet d'urgence de l'organisation IGAD, qui commence ses travaux aujourd'hui mardi avec la participation des dirigeants des États membres et des gouvernements de l'organisation.

Le sommet est prévu pour discuter de questions et de dossiers qui contribuent à renforcer les efforts des dirigeants pour relever les défis de la région tel que les questions de paix et de sécurité, de sécheresse, de désertification et de changement climatique, en plus des questions de sécurité alimentaire et des répercussions de Corona et de ses impact sur la situation économique de la région.

Le président du Conseil de souveraineté de transition aura également des entretiens bilatéraux avec ses collègues chefs d'État et de gouvernement membres de l'organisation.

Le sommet discutera également de la manière de combiner les efforts des États membres pour surmonter les problèmes et les défis auxquels la région est confrontée et pour trouver des moyens de faire progresser la région et de parvenir à la sécurité, à la stabilité, à la coopération et à la coordination conjointe sur les questions régionales et internationales au profit de peuples de la région.

Al-Burhan a été vu à l'aéroport de Khartoum par le lieutenant-général Mohamed Al-Ghali Ali Youssef, secrétaire général du Conseil de souveraineté de transition.