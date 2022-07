Soudan: Al-Burhan appelle les forces politiques à s'entendre sur la formation d'un gouvernement des compétences

Khartoum — Le président du Conseil de souveraineté de transition, le général Abdul-Fattah Al-Burhan, a annoncé que l'institution militaire ne participera pas au dialogue facilité par le mécanisme tripartite des Nations Unies, de l'Union africaine et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), dans le but de préparer le terrain pour que les forces politiques et révolutionnaires et les autres composantes nationales s'assoient pour former un gouvernement national et indépendant de compétences pour achever la période de transition.

Dans son allocution lundi soir au peuple soudanais, le général Al-Burhan a affirmé l'engagement des forces armées à travailler avec toutes les composantes du peuple soudanais afin de parvenir à un consensus national.

Il a indiqué que cette décision était fondée sur l'engagement d'accompagner la réalisation des objectifs de la glorieuse révolution de décembre, et d'accompagner la transition démocratique, de protéger et d'achever les exigences de cette transition, compte tenu de la détérioration qui a frappé les différents forces de l'État, la perte de vies et la destruction de biens publics à la suite de conflits politiques et les tentatives d'accaparement du pouvoir et d'exclusion de l'autre et le manque d'élévation à l'intérêt national.

Il a exprimé l'espoir que les forces politiques et révolutionnaires et les autres composantes nationales s'engageront dans un dialogue immédiat et sérieux qui restaure l'unité du peuple soudanais et permette de chasser les menaces existantes qui pèsent sur l'État soudanais et de revenir sur la voie de la transition et le mouvement vers la démocratie.

Le général Al-Burhan a souligné que les forces armées ne serviront à aucun parti politique pour gouverner le pays et qu'elles s'engageront à mettre en œuvre les résultats du dialogue.

Le général Al-Burhan a souligné que le Conseil de souveraineté sera dissous et qu'un Conseil suprême des forces armées et des forces de soutien rapide sera formé, après la formation du gouvernement exécutif, pour assumer le commandement suprême des forces régulières et pour sera responsable des tâches de sécurité et de défense et des responsabilités qui y sont liées et remplira ses fonctions en accord avec le gouvernement formé.

Il a appelé les différentes composantes du peuple, en particulier la jeunesse, à adhérer à la paix, comme droit garanti d'exprimer leur opinion, affirmant que les Forces armées ne s'opposeront pas à leur espoir et à leur aspiration à réaliser une transition démocratique.

Le général Al-Burhan a regretté la perte de victimes de toutes parts et a assuré que l'institution militaire et de sécurité se tiendra à la poursuite de la justice et aidera à l'enquête qui mènera à la clarification des faits et à la traduction en justice des ceux impliqués dans la perte de vies.

Il a réitéré les engagements des Forces armées à travailler avec toutes les composantes du peuple soudanais afin de parvenir à un consensus national qui mène à l'achèvement de la voie de la transition et de la transformation démocratique, et à la tenue d'élections par lesquelles le peuple soudanais choisira qui gouvernera.

Il a également assuré le soutien des forces armées aux efforts déployés par le mécanisme tripartite et les pays amis et voisins du Soudan.