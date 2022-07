Ile Maurice: Parlement - Tous les membres de l'opposition suspendus

Cela restera parmi les plus brèves sittings du Parlement. Après la suspension il y a quelques instants, les parlementaires ont refait leur entrée au sein de l'Assemblée à 12h42 et la séance suspendue à 12h43.

Sooroojdev Phokeer a donné la parole à Franco Quirin pour sa question. Le député du MMM a, comme ses collègues de l'opposition plus tôt, parlé de trahison. Tous les membres de l'opposition ont alors brandi des pancartes en lançant "trahison".

Le speaker a alors nommé pratiquement les membres du PTr avant de décider d'appliquer la même sanction à tous les membres qui avaient des pancartes, soit l'opposition dans son ensemble. "This is contrary to Standing Order. You have to respect Parliament" a-t-il dit avant de lever la séance.