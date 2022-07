Togo: ESA assure la continuité et crée encore l'évènement

La première édition du tournoi " La Coupe du Fondateur de l'ESA " est lancée ce lundi 04 juillet 2022 en presence des autorités de l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA), des médias et une foule de jeunes gens. Le ton de cette compétition a été donné par le Fondateur de l'ESA, Dr Charles Birrégah.

Près de cinq cents jeunes issus de divers collèges et lycées des régions maritime et plateaux ont répondu présents à l'événement organisé par le premier responsable de cette prestigieuse Université privée du Togo.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée sur le terrain de football de l'ESA-Agoè avec le défilé puis la prestation de serment des seize équipes participantes, sous le regard attentif des autorités de l'ESA et des supporters.

Le match inaugural ayant opposé le CSP Payarama au CPL La Bruyère a connu la victoire de ce dernier avec un score de 1-0, une réalisation signée par Manaf Abdoul Tchatikpi à la 33ème minute de jeu.

Le tournoi du Fondateur de l'ESA est une évolution des dernières compétitions inter-collèges qu'avait l'habitude d'organiser pendant les grandes vacances à l'intention des collèges et lycées environnants, l'Université privée dont Dr Charles Birregah est le fondateur.

"Ce tournoi, nous le faisions chaque année à l'endroit des élèves du second cycle, pour que nos jeunes frères puissent se réjouir, se détendre avec les activités sportives. A travers cette compétition, ce encourageons également les apprenants à l'exercice sportif afin d'avoir un corps sain dans un esprit sain. Nous en profitons surtout pour leur présenter les différentes formations qu'offre l'ESA. Déjà, nous leur apprenons que l'école forme en Management des organisations Sportives (Licence et Master) qui va permettre à nos jeunes d'allier le plaisir et une bonne carrière professionnelle notamment dans le sport", a déclaré Dr Birregah à notre rédaction.

Pendant six jours, quatorze équipes masculines réparties en quatre groupes s'affronteront sur la pelouse de L'ESA-Agoè en phase de poules.

La phase finale est prévue pour le Samedi 09 Juillet prochain et sera couplée avec la rencontre-finale de deux sélections féminines.

"À l'ESA, nous mettons l'accent sur la promotion de la gente féminine. L'école à été championne du championnat universitaire masculin que féminin", a notifié l'organisateur.

Les meilleures formations seront récompensées par "un trophée, des médailles, et même des bourses d'études pour étudier à l'ESA et d'autres prix symboliques".

Les équipes participantes sont, CSP Payarama, Lycée Reine Martine, Lycée Technique Adidogomé, Lycée Connaissance Plus, CSI Zongo, CS Savoir, CPL Baptiste, Lycée Lomé Cité, CPL La Bruyère, CPL La Source, Lycée Adeta, Lycée Elavanyon, Lycée Agoè-Nord, Lycée Agoè-Centre.

Il faut rappeler que le CSP La Bruyère joue le Lycée Technique Adidogomé pour la rencontre féminine.

L'ESA dispose aujourd'hui de plus de 33 filières en BTS, Licence et Master. Et tous les titulaires de Baccalauréat dans toues les séries sont les bienvenues à l'ESA, assure Dr Charles Birregah.