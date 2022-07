Maroc: Le RCOZ quitte la cour des grands

L'équipe du Rapide Oued-Zem a reçu, dimanche, le Difaâ Hassani d'El Jadida, au Complexe OCP de Khouribga pour le compte de la trentième et dernière journée de la Botola Pro "Inwi".

Le Rapide a disputé ce match en n'ayant d'autre choix que la victoire en vue d'éviter la relégation. Toutefois, son sort dépendait du résultat du match opposant le Chabab de Mohammedia au Mouloudia d'Oujda. Il est à rappeler que le MCO était avant cette journée 14ème avec 30 points, tandis que le RCOZ était avant-dernier avec 29 points.

La saison dernière, le Rapide avait réussi à échapper à la descente en deuxième division. Cette année, il a tenté de répéter le même scénario, mais en vain. Soutenu par ses supporters, venus en masse de la ville d'Oued-Zem et avec un peu de chance, il aurait pu scorer à la 11' par Haddadi suite à un tir lointain. L'équipe d'El Jadida a absorbé la pression des Ouedzamis et a contrôlé le cours du match. En effet, son brillant joueur, Juma Massoud, a réussi à marquer un but sur penalty à la 24' suite à une faute sur Zakaria Hadraf dans la surface de réparation.

A ce moment précis, dans l'autre match, l'équipe du Mouloudia d'Oujda a inscrit son premier but face au Chabab Mohammedia. Un silence de mort régnait parmi les fans du Rapide, après avoir appris la nouvelle de la victoire d'Oujda. Cela a eu un impact négatif sur les joueurs d'Oued-Zem qui semblaient confus, perdus sur l'aire de jeu confondant anticipation et précipitation. Les Jdidis ont pris le contrôle du match et se sont contentés de procéder par contre-attaques. En seconde période, le scénario n'a pas changé.

Pour préserver son avantage, l'équipe visiteuse s'est regroupée en défense. A la 73', la formation du Rapide a obtenu un penalty mais Marchad n'a pas réussi à le transformer. Sept minutes plus tard, le MCO a marqué son troisième but synonyme de maintien en D1. Ainsi, le Rapide d'Oued-Zem et le Youssoufia de Berrechid font leurs adieux à la cour des grands et cèdent leurs places au Moghreb de Tétouan et à l'Union Touarga.

Le MCO s 'en tire à bon compte, Fakhir et Regragui ne rempileront pas

Le Mouloudia d'Oujda a battu leChabab de Mohammédia (3-0) en match de la 30e journée de la Botola Pro D1, dimanche au stade El Bachir. La formation de l'Oriental a débloqué le compteur à la 15e minute avec un but de Yassine Labhiri, suivi d'une réalisation de Lamine Diakite à la 25e minute et d'une autre de Labhiri (80 e). Suite à ce résultat, le Mouloudia d'Oujda se hisse à la 12e place avec 33 points, alors que le Chabab de Mohammédia, 34 points, demeure à la 11e place.

A noter que l'entraîneur M'Hamed Fakhir, dont le contrat avec le SCCM est arrivé à son terme, n'a pas rempilé. Il en sera de même pour Hoalid Regragui qui a fait savoir qu'il serait beaucoup plus opportun pour le Wydad d'être managé par un autre coach qui pourrait conduire le club vers d'autres triomphes.