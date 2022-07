Afrique: [CAN 2022] - Gustave Niyonkuru (Coach Burundi) - "Je tiens à encourager mes filles "

Le coach burundais a répondu aux questions des journalistes après la défaite de son équipe face au Botswana. Il a souligné des erreurs de défense et envisage retourner au labo pour montrer un autre visage lors des prochaines sorties.

Coach - Premièrement je tiens à encourager mes filles, elles ont essayé de bien jouer face à une équipe très forte physiquement. Le temps était écoulé mais on essayé de revenir. Je pense qu'elles vont faire mieux pour le second match, je tiens à féliciter l'équipe du Botswana.

Journaliste - Il s'agit de votre première participation et vous avez montré de belles choses, mais il y a eu une certaine faiblesse sur le poste de gardienne ? C'est là votre plus gros travail avec la formation de vos joueuses pour qu'elles puissent jouer à l'étranger ?

Coach - Vous avez bien vu , on a un problème au poste de gardienne, on a aussi un gros problème avec la défense si vous avez bien observé tous les buts sont des erreurs des deux défenseures et aussi de la gardienne, et il y avait aussi la peur, c'est la première participation, c'est la première qualification à une CAN

Journaliste - Vous avez parlé de la peur, de la pression, une première participation aujourd'hui vous avez joué contre le Botswana, les prochains matches vous allez avoir l'Afrique du Sud et le Nigéria, on se prépare comment ?

Coach - Pour le moment je pense qu'on récupère. J'espère qu'on va faire mieux au deuxième match et troisième match

Journaliste - c'est votre première et vous n'avez pas été si faible, quel progrès ?

Coach - Pour moi ce n'est pas le résultat attendu, on devait faire mieux, nous devions égaliser, il y avait 4-2. Mais j'essaierai de corriger et on va faire mieux au deuxième match.

Journaliste - sur la blessure de la numéro 10

Coach - Elle va mieux