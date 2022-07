Sénégal: Diocèse de Ziguinchor - la cathédrale Saint Antoine de Padoue fait peau neuve

Fermée depuis plus de trois ans, la cathédrale Saint Antoine de Padoue de Ziguinchor, construite vers les années 1900 et complètement rénovée par l'État du Sénégal, dans le cadre du programme spécial de modernisation des cités religieuses, présente un nouveau visage.

De l'extérieur, l'architecture renvoie aux magnifiques constructions portugaises, avec un toit totalement refait, mettant en lumière la beauté de l'édifice. Les allées sont maintenant pavées. La grotte abritant la statue de la Vierge Marie est très bien carrelée. Un espace de recueillement propre et bien aménagé. Des pots de fleurs sont déposés çà et là.

À l'intérieur, le décor est tout autre, avec une climatisation intégrale. Une première dans ce lieu de culte. La lumière jaillit également de tous les côtés. Il y a plus de trois ans, Saint Antoine de Padoue présentait un visage peu enviable. C'était pratiquement une cathédrale en lambeaux. Mais, aujourd'hui, celle-ci, classée patrimoine mondial de l'Unesco, est entièrement rénovée par le Gouvernement.

Les paroissiens effectuaient, depuis 2019, leurs offices dans un chapiteau. Ils retrouvent leur cathédrale neuve qui trône fièrement dans le quartier Escale, à la grande satisfaction de l'ancien Évêque du diocèse de Ziguinchor. Ce dernier a longtemps alerté pour demander l'appui de l'État.

Venu présider la messe de bénédiction et des ordinations, Mgr Paul Abel Mamba a exprimé toute sa gratitude au Chef de l'État, Macky Sall, qui a offert aux fidèles catholiques du diocèse de Ziguinchor " cette belle demeure de Dieu ". Selon lui, il faut prier pour le Président de la République qui a permis la réalisation de " cette belle cathédrale " et l'entreprise Eiffage Sénégal " qui a dirigé, avec efficacité ", les travaux de réhabilitation.

" Une cathédrale belle comme une jeune fille "

Pour sa part, le Curé de la paroisse Saint Antoine de Padoue a soutenu que la cathédrale est " belle comme une toute jeune fille ". De plus, l'Abbé Serge Otis Sambou a indiqué que ce lieu de culte " est un beau cadeau " que le Président Macky Sall a offert à la communauté catholique de Ziguinchor et d'ailleurs.

Paroissien et secrétaire général du Conseil pastoral paroissial de la cathédrale, Bonaventure Coly a dit toute sa joie de se retrouver dans un lieu de culte entièrement réhabilité par le Gouvernement du Sénégal. Désormais, les autres paroissiens et lui vont prendre part aux offices dans " un endroit sûr et plus joli ".

Au nom de l'État du Sénégal, la Secrétaire d'État au Logement, Victorine Anquédiche Ndèye, a exprimé " toute la disponibilité du Gouvernement du Président Macky Sall à la réhabilitation des lieux de culte ". Le maire de la commune de Niaguis a conduit la délégation composée du Ministre d'État Benoît Sambou, du Secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr, du Gouverneur de région, Guèdji Diouf, etc. Tous ont assisté à la messe de bénédiction de la cathédrale Saint Antoine de Padoue.

Officiellement lancés au mois d'avril 2021, les travaux de réhabilitation de la cathédrale consistaient à refaire la charpente (couverture en tuiles sur 1300 m2) et les travaux du second œuvre, notamment la menuiserie bois et métallique et le carrelage (sur 1000 m2), la reprise des vitres, la restauration du clocher, la couverture de la chapelle, les aménagements extérieurs (sur 1500 m2).

Ces travaux ont été menés par les équipes de l'entreprise Eiffage Sénégal, à la tête desquelles, le Directeur des Travaux, Ibrahima Dièye. Ce dernier a soutenu que les tâches effectuées sur le site " ont redonné un nouveau visage à la cathédrale Saint Antoine de Padoue ".

Sept nouveaux diacres et prêtres ordonnés

L'Évêque du diocèse de Tambacounda, Mgr Paul Abel Mamba, qui a dit, samedi dernier, la messe solennelle de bénédiction de réception de la cathédrale Saint Antoine de Padoue, entièrement rénovée par l'État du Sénégal, a procédé, en même temps, à l'ordination de cinq nouveaux Diacres et deux Prêtres. Un sacrement de l'Ordre au diaconat et presbytérat qui leur donne les pleins pouvoirs d'exercer le ministère sacerdotal pour toute leur vie.

Abbé Joël Coly, Abbé Justin Laurence Coly, Abbé Paulin Christian Samson Coly, Abbé William Coly, Abbé Constant Koupaul Diémé, Joachim Damass Badji et Père Noël Sambou. Ces sept nouveaux Diacres et Prêtres, appelés par le Seigneur pour poursuivre sa mission au sein des communautés, ont tous répondu présent, et à haute voix, à l'appel de Mgr Paul Abel Mamba devant des fidèles catholiques venus du diocèse de Ziguinchor et d'ailleurs.

Très jeunes, ces derniers ont reçu de l'Évêque du diocèse de Tambacounda les pouvoirs devant leur permettre de servir l'Église et de sanctifier le peuple chrétien. Par cette ordination, les nouveaux Diacres et Prêtres vont entrer dans le ministère de Jésus-Christ. C'est donc un nouveau chapitre de leur vie qui s'ouvre. Un nouveau départ. L'Évêque de Tambacounda, qui a présidé la messe de bénédiction consacrant la réception de la cathédrale Saint Antoine de Padoue de Ziguinchor réhabilitée, a, dans son homélie, invité les nouveaux serviteurs à exercer la mission qui leur est dédiée avec " dévouement et abnégation ", mais surtout en ayant en bandoulière la parole de Dieu. " À partir de ce jour, vous êtes tous appelés au sacerdoce parce que quand on est Diacre ou Prêtre, on l'est pour toute la vie. Vous devez servir et servir davantage pour entraîner le peuple de Dieu à demeurer dans ce monde. Donc, il faut savoir pardonner aux hommes tous leurs péchés et laissez-vous toujours habiter par le Christ qui vous conduira là où il le voudra. Je veux dire, laissez-vous conduire par l'Esprit sain ", a insisté l'ancien Évêque du diocèse de Ziguinchor. Il leur a également demandé d'être " très courageux, mais surtout de se laisser guider par l'Esprit saint ".

Avant d'être ordonné Prêtre ou Diacre, il y a plusieurs étapes à faire et un long chemin à parcourir. Cela nécessite de longues études, notamment théologiques. Et parfois une concentration maximale. Tous ont tenu jusqu'au bout. Par la grâce du Seigneur, ils sont arrivés à bon port.

Samedi dernier, jour de leur ordination diaconale et presbytérale, les jeunes qui viennent d'entrer dans le royaume de Dieu, par la voix de l'Abbé Joachim Damass Badji, originaire du village de Balandine, dans le département de Bignona, se sont engagés, devant la foule de fidèles et leurs pairs venus de l'Italie, de la France, du Burkina Faso, etc., " à consacrer toute leur vie à l'Église ". Ces jeunes Diacres et Prêtres se disent également prêts à " accomplir avec sagesse la mission qui leur est confiée ". Ainsi, pour l'Abbé Joachim Damass Badji la devise est : " tout est en Christ " et ses camarades. C'est une vie et une nouvelle aventure qui commencent. Une mission qui prend son départ à la cathédrale Saint Antoine de Padoue. G. DIATTA