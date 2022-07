Burkina Faso: CAN féminine 2022/Burkina-Sénégal - " Un match à ne pas perdre ", coach Pascal Sawadogo

Pascal Sawadogo affirme qu'il ferait un meilleur casting face au Sénégal.

Après sa défaite d'entrée (0-1) face au pays hôte de la 14e édition de la CAN féminine, le Maroc, le Burkina Faso affronte le Sénégal cet après-midi à 17 heures TU au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Pour leur deuxième sortie de la poule A, le choc face aux Lionnes de la Teranga n'est pas à perdre, selon Pascal Sawadogo, coach des Etalons dames.

Une victoire à défaut un nul ! C'est l'objectif que se fixent le coach Pascal Sawadogo et ses filles face aux Lionnes de la Teranga, ce mardi 5 juillet à 17 TU au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Pour leur seconde sortie, après la défaite (0-1) d'entrée face aux Lionnes de l'Atlas, les Etalons dames auront fort à faire. Vainqueur (2-0) de l'Ouganda, l'équipe sénégalaise a vaincu le signe indien. Elle a réussi a marqué son tout premier but et enregistré sa première victoire après trois participations à une CAN.

Face à cette équipe qui est en train de réécrire l'histoire du football féminin sénégalais, Pascal Sawadogo sait à quoi s'en tenir. " Le Sénégal est une équipe qui fait défense-attaque et procède par jeu long à la relance. Quand l'équipe est acculée, à sa sortie, elle procède par contre-attaque. Nous jouons à peu près dans le même registre. Seulement que nous, à la relance, nous essayons de tisser pour remonter. Nous avons eu affaire à ce même système de jeu face à la Gambie avec les U20. L'équipe procède par des passes, longues balles et presse dans le camp adverse", a-t-il renseigné.

Pour contrer cette stratégie, le maitre à penser de l'équipe burkinabè entend reconduire son système face aux Lionnes. " Au regard de leur style de jeu, il faut garder le pressing médian et aussi le jeu rapide. Il faudra travailler les transitions, ouvrir sur les côtés surtout que nous avons des joueuses qui vont vite devant. Si l'on procède par contre-attaque rapide, on peut trouver la solution face au Sénégal. Notre jeu regroupé n'a pas de problème du moment où le Maroc n'a pas battu notre défense.

Nous devons revoir notre jeu vers l'avant. Nous devons aller rapidement et efficacement vers l'avant ", a-t-il laissé entendre. Avant d'ajouter : " Le football n'étant pas une science exacte, la vérité c'est le jour du match. Nous espérons qu'il y aura moins de public et les consignes vont mieux passer ". En cas de défaite face au Sénégal, les Etalons dames pourraient compromettre leur qualification.

Jouer sans stress

Et le coach en est conscient. " C'est un match à ne pas perdre. Une victoire à défaut un nul si l'on veut garder espoir dans cette compétition. Il faudra voir le choix des joueuses. L'équipe qui a fini le match face au Maroc avait de la hargne. Nous ferons un meilleur casting tout en récupérant certaines blessées ", a insisté Pascal Sawadogo.

Quant à la capitaine, la peur et le stress du match d'ouverture sont dans les oubliettes. " Nous nous sommes très vite remobilisées après la défaite. Plus question de stress et de peur. Nous allons nous battre et faire mieux que le match contre le Maroc. Nous avons les joueuses qu'il faut et les moyens pour aller chercher un bon résultat ", a promis Charlotte Millogo.

Premier de la poule A après la première journée, le Sénégal entend aborder le second match face au Burkina avec le même état d'esprit selon son coach, Moussa Niang Cissé. " Ce sera toujours avec le même état d'esprit c'est-à-dire essayer de gagner. Nous aurons à faire à un adversaire redoutable, blessé et qui a ses qualités, et nous les miennes. Je pense que si nous jouons sur nos forces, nous pouvons remporter cette rencontre ", a-t-il avoué.

Et de conclure : " Nous avons un jour de moins de récupération que l'adversaire. Nous devons oublier la victoire et revenir sur terre. Nous avons la volonté de gagner le match. Nous sommes venus avec une équipe qui a beaucoup d'enthousiasme, engagée et très motivée. Tous nos matchs seront disputés. Donc nous devons élever notre niveau. Nous allons corriger nos imperfections pour mieux aborder le match contre le Burkina ".

Résultats 1re journée de la poule A

Maroc # Burkina Faso : 1-0

Sénégal # Ouganda : 2-0

Classement

1er - Sénégal : 3 points+2

2e- Maroc : 3 points +1

3e Burkina Faso : 0 point -1

4e Ouganda : 0 point -2