Sénégal: Services immobiliers - Une hausse de 40,4% du chiffre d'affaires au premier trimestre 2022

Une augmentation du chiffre d'affaires des services immobiliers a été enregistrée au cours du premier trimestre 2022. L'information est donnée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans son Indice sur le chiffre d'affaires dans les services (Icas).

"Au premier trimestre 2022, le chiffre d'affaires des services immobiliers est ressorti en hausse de 40,4%, par rapport à la même

période de l'année précédente. Cette situation est imputable à l'augmentation du chiffre d'affaires des activités des agences immobilières (+50,3%) et de la location immobilière et activités sur biens propres (+40,3%) ", informe l'Ansd. Sur la même période, l'Ansd relève une augmentation du chiffre d'affaires des services spécialisés, scientifiques et techniques.

"Au premier trimestre 2022, le chiffre d'affaires des services spécialisés, scientifiques et techniques a augmenté de 6,3% en variation annuelle, en liaison avec la hausse du chiffre des services d'activités juridiques et comptables (+12,9%) et des servies d'architecture et d'ingénieure (+11,9%). En revanche, les services " publicité et étude de marché " ont reculé de 6,0% sur la même période ", lit-on dans le document.