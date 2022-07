Cote d'Ivoire: Affaire "Ssurendettement de la Côte d'Ivoire" - Les chiffres qui confondent les détracteurs du Président Ouattara

"Le mensonge peut courir un an, la vérité le rattrape en un jour ". Cet adage haoussa sied bien à la propagande initiée par l'opposition. En effet, depuis plusieurs mois, l'opposition ivoirienne, en panne d'inspiration, avait fait du supposé surendettement du pays son cheval de bataille. En martelant, chaque fois que l'occasion se présentait à elle, que la Côte d'Ivoire est surendettée sous la gouvernance du RHDP. Au point d'effrayer et révolter bien de compatriotes peu au fait des réalités économiques.

Heureusement la Banque mondiale vient de mettre fin à ce gros mensonge qui était en train de s'incruster dans l'esprit des Ivoiriens. Dans son rapport annuel 2021, la Banque mondiale dresse la liste des 20 pays les plus endettés au monde et celle des 10 pays les plus endettés en Afrique. En parcourant cette liste pour ce qui est de l'Afrique, la Côte d'Ivoire ne figure pas dans le peloton de tête des pays les plus endettés d'Afrique. Comme aucun pays du continent noir ne figure dans le peloton des 20 pays les plus endettés du monde.

Deux constats se dégagent à la lecture de cette liste. Le premier est que contrairement à ce que veut faire croire l'opposition ivoirienne, la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Les experts parlent même d'un endettement contrôlé. L'autre constat est que les pays les plus endettés du monde, sont aussi les plus puissants de notre planète. Les Etats-Unis d'Amérique que tout le monde cite en exemple vient en tête des pays les plus endettés au monde. Sa dette s'élève à 18 286 billions de dollars. Première puissance économique en Europe, l'Allemagne avec 5 084 billions de dollars de dette arrive à la quatrième position de ce classement.

La France (3e, avec 5 250 milliards de dollars de dettes) et le Royaume Uni (2e avec 7 499 billions de dollars de dettes) font partie également de ce peloton de tête dans laquelle on trouve le Japon (7e, 3 408 milliards de dollars) et la Chine 14e (1 437 billions de dollars). Ces pays, tout comme les Etats-Unis d'Amérique, sont aujourd'hui les premières puissances du monde. S'ils sont arrivés à ce stade, c'est bien évidemment parce qu'ils se sont appuyés sur ces dettes pour développer leur économie, créer de nombreux emplois, tout en mettant à la disposition de leurs concitoyens les infrastructures sanitaires, universitaires, routières pour leur mieux-être. C'est à cette école qu'Alassane Ouattara s'est mis dès sa prise de pouvoir en 2011.

Depuis, ses efforts de développement portent leurs fruits. Le leadership d'Alassane Ouattara est salué à travers le monde. Sa signature fait que tous les bailleurs de fonds sont prêts à travailler avec son pays. Aujourd'hui, le constat est que toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Le chef de l'Etat fait des emprunts pour poursuivre le développement de son pays au profit et pour le bonheur de ses concitoyens. L'économie du pays est devenue si solide que face à des crises mondiales, comme ce fut le cas de la Covid-19, la Côte d'Ivoire a trouvé des ressources pour subventionner des produits de première nécessité. Le pays jouit d'une reconnaissance internationale comme l'attestent toutes les instances mondiales de notation.

Dans le classement Doing Business qui mesure la réglementation des affaires et son application effective dans 190 économies, la Côte d'Ivoire a gagné plus de 67 places pour occuper la 110e place mondiale. L'indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine (IIAG) qui suit annuellement les performances de gouvernance dans 54 pays africains, classe la Côte d'Ivoire à la 22e place et 1er en termes de performance sur les 10 dernières années.

Tous ces efforts salués par la communauté internationale ont permis à la Côte d'Ivoire de se positionner comme la 1ère économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) avec 40% du PIB, le 1er producteur mondial du cacao, de la noix de cola, de noix brut de cajou. Le pays d'Alassane Ouattara est le 1er producteur africain de latex, de banane.

Malgré ces résultats salués par tous, Alassane Ouattara n'entend pas baisser les pays. Il veut continuer sur cette dynamique pour doubler le revenu par tête d'habitant en le faisant passer de 1720 dollars US à 3440 dollars US en 2030. De même, pour le chef d'Etat ivoirien, sur cette même période, le taux de pauvreté devrait passer des 39% à 20%. L'espérance de vie qui est aujourd'hui de 59 ans devrait passer à 67 ans. 16 millions d'emplois devraient être créés en 2030 contre 8 millions en 2020. La courbe de croissance du pays est en nette progression sur plusieurs plans. Il ne faut donc pas accorder du crédit au PPA-CI qui parle de " boulimie d'endettement du gouvernement ivoirien ".

En proposant, le budget sécurisé, comme solution à cette situation que semble dénoncer le parti de Laurent Gbagbo, l'on peut conclure que cette formation politique n'a rien compris au mécanisme qu'il faut mettre ne place pour développer. L'on comprend aisément pourquoi en 10 ans d'exercice, Laurent Gbagbo et ses partisans n'ont rien offert aux Ivoiriens en termes de développement. Car diriger un pays, ce n'est pas seulement payer les salaires. C'est bien plus. En plus des salaires, il faut créer des emplois, il faut mettre à la disposition des populations des infrastructures sanitaires, scolaires, universitaires, routières. Alassane Ouattara, sur ce point, a un bilan inattaquable. L'opposition en est consciente. Et les Ivoiriens ne sont plus dupes.