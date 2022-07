Cote d'Ivoire: Amélioration du service public - L'OSEP au service de la population

L'administration ivoirienne est l'objet de plusieurs plaintes de la part des citoyens.

Le gouvernement qui en est conscient, met tout en œuvre pour parvenir à une administration de qualité. Dans ce souci, il a créé, en février 2018, l'Observatoire du Service public (OSEP), organe de recueil des plaintes, observations, suggestions et demande d'informations des citoyens. L'objectif étant d'améliorer la qualité du service public offert par les administrations publiques ivoiriennes.

Pour y arriver, plusieurs canaux de saisines de l'Observatoire ont été mis en place, entre autres l'application mobile dénommée " Service Public CI ". Une application qui rapproche le citoyen de l'Administration publique.

" Service Public CI ", téléchargeable sur Google Play, App Store et Windows Store, permet à l'usager de soumettre plus facilement ses requêtes à l'endroit du service public, à tout moment et en tout lieu.

Avec cette application, l'usager a accès à toutes les informations sur les procédures administratives, telles que les documents à fournir, le coût, le délai de délivrance d'un document administratif. Il a également la possibilité de s'informer sur l'actualité administrative ou encore de consulter les services en ligne, l'annuaire téléphonique des services publics ainsi que leurs géolocalisations et de bénéficier de numéros SOS en cas d'urgence (101 pour le Gouvernement, 180 pour les Sapeurs-pompiers, 185 pour le Samu, 110, 111 et le 170 pour la Police, 143 pour la Santé, 179 pour la CIE).

Pour toute préoccupation à l'endroit du service civique, l'OSEP est également joignable via son centre d'appels (27 22 40 98 98 et 800 000 07). Sa saisine peut également se faire par courrier (osep@modernisation.gouv.ci). L'Observatoire est disponible sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram (Observatoire su Service public - OSEP) et sur son portail www.milie.ci.

Dans l'optique de toujours favoriser la saisine de l'Observatoire du Service public, des dispositions ont été prises pour déployer de dynamiques équipes au sein de plusieurs services dans les communes d'Abidjan.

De février 2019, période de lancement officiel du portail du citoyen " Miliê ", à ce jour, ce sont plus de 49 000 requêtes qui ont été enregistrées et traitées par l'Observatoire.

L'OSEP, créé par décret N° 2017-83 du 8 février 2018, a lancé le 28 janvier 2022 le processus de sa certification Iso 9001 version 2015.

L'Observatoire du service public (OSEP) de Côte d'Ivoire a reçu le Prix d'excellence de l'administration publique moderne la plus innovante, à l'occasion de l'édition 2021 de la Journée nationale de l'excellence.