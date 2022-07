Algérie: 60ème anniversaire de l'indépendance - L'épopée "El Khalidoune" présentée à Constantine

Constantine — L'histoire de l'Algérie et de Constantine en particulier, depuis plus de 2.500 ans avant J.-C., a été relatée au cours d'une épopée intitulée "El Khalidoune", présentée lundi en fin de journée à la maison de la culture Malek Haddad au chef-lieu de wilaya, à l'occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.

L'épopée historique "El Khalidoune" revient sur le parcours révolutionnaire d'une patrie qui a "toujours refusé de céder aux convoitises et qui a réussi dans toutes les épreuves à arracher sa liberté et son indépendance", a indiqué l'auteur de l'œuvre, Said Boulmerka, qui a précisé que l'épopée a été conçue spécialement pour célébrer le 60ème anniversaire de l'indépendance et a pour but principal de rappeler aux nouvelles générations le génie et la force de leurs ancêtres.

Composée de 45 tableaux, l'épopée revient sur les guerres puniques, puis l'ère de Massinissa et Yougourta, des hommes qui avaient défendu l'honneur de leur patrie, avant d'évoquer les conquêtes musulmanes avec Okba Ibn Nafaâ et la coexistence entre les berbères et les musulmans sur la même terre numide.

L'épopée a par la suite traité l'époque Ottomane avec l'arrivée de Barbarous et l'invasion pirate jusqu'à 1827, puis le coup de l'éventail, l'armée napoléonienne, la chute d'Alger, l'élection de l'Emir Abdelkader et ses victoires, puis s'est étalée sur la résistance de Constantine et les luttes du Cheikh El Mokrani et Cheikh Ahaddad, et la résistance de Mokhtar Ag Amoud dans la région des Touareg.

Les prouesses et les résistances des femmes algériennes ont été également évoquées dans cette épopée qui a mis en avant les valeurs nationalistes de Lalla Fatima N'soumer et la rébellion des sœurs Meriem et Fadila Saâdane et Meriem Bouatoura qui ont donné leur vie pour l'amour de la patrie.

L'impact de l'association des Oulémans algériens, dirigée par Abdelhamid Ben Badis, figure emblématique de l'histoire de l'Algérie, les sacrifices de Bouras fondateur des Scouts musulmans algériens (SMA), les massacres du 8 mai 1945 et l'histoire des déclencheurs de la guerre de libération nationale, les évènements du 20 août 1955 et 1956 avec des passages dédiés à Messaoud Boudjeriou et Zighoud Youcef, entre autres, ont été présentés au cours de cette épopée historique.

Les guérillas urbaines, les fidaiyine et les tortures subies dans la ferme Ameziane à Constantine ont été également évoquées dans le cadre de ces tableaux représentatifs, réalisés dans une chorégraphie interprétée par des jeunes qui rivalisent avec les professionnels.

Selon l'auteur de l'épopée, cette œuvre historique clôturée par les saluts d'honneurs présentés à Yougourta et à Larbi Benmhidi, veut faire comprendre à tous que la numidie tourne et marche et que c'est une terre fertile et féconde peuplée d'hommes défenseurs de leur patrie.

D'une durée de 1h20, l'épopée qui a été mise en scène par Karim Boudechiche, et dont la chorégraphie a été réalisée par Mourad Bouberd, devra être reproduite dans les cités universitaires entre autres.