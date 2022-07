Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin

Au cours de la soixantième réunion du Conseil des Ministres, tenue le 1er juillet 2022, le Président Félix Tshisekedi s'est montré préoccupé par la montée exponentielle du nombre des jeunes diplômés sur le marché de travail. Pour lui, cette situation mérite d'être maitrisée par le Gouvernement qui doit mettre en place des mécanismes capables de permettre l'essor de l'entrepreneuriat féminin dans les secteurs tels que la restauration, l'aviation, les nouvelles technologies, la communication, le commerce de gros et de détail, l'habillement, les services de nettoyage et d'entretien.Il a instruit à cet effet le Ministre du Budget, Aimé Boji, le Ministre Eustache Muhanzi de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises ainsi que Nocolas Kazadi, Ministre des Finances, d'envisager, dans la perspective des travaux des prévisions budgétaires 2023, une augmentation sensible des crédits à allouer à l'entrepreneuriat féminin.

Devant toute l'équipe gouvernementale, le Chef de l'Etat a invité les structures nationales d'appui à l'entrepreneuriat féminin à travailler, en étroite collaboration avec les Ministères concernés, pour identifier et mettre en œuvre stratégies qui s'imposent. " L'arrivée exponentielle du nombre des jeunes aussi bien diplômés que sans qualification sur le marché du travail demeure une préoccupation majeure du Président de la République. Il a invité tous les membres du Gouvernement à en prendre la mesure dans le but de consolider la cohésion nationale et garantir la prospérité partagée.

Le Chef de l'Etat a rappelé qu'il s'observe, à travers le pays, aux côtés de l'informel l'émergence d'un entrepreneuriat féminin formel, bien établi, diversifié dans les secteurs tels que la restauration, l'aviation, les nouvelles technologies, la communication, le commerce de gros et de détail, l'habillement, les services de nettoyage et d'entretien.

Ces initiatives découlant de l'entrepreneuriat féminin, sont sources d'emploi, notamment pour les jeunes avec ou sans qualification. Accompagner ou mieux encore favoriser leur essor contribuera, à n'en point douter, à la création des milliers d'emplois. Les Ministre d'Etats, Ministre du Budget et le Ministre de l'Entrepreneuriat,

Petites et Moyennes Entreprises ainsi que le Ministre des Finances ont été chargés d'honorer les engagements de l'Etat tels que prévus pour l'exercice budgétaire 2022. Aussi, devraient-ils envisager, dans la perspective des travaux des prévisions budgétaires pour l'année 2023, une augmentation sensible des crédits alloués en soutien à l'entrepreneuriat féminin. Tous les stimulants publics nécessaires à son essor ", a lu Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et médias, dans le traditionnel compte rendu du Conseil des Ministres, sur les antennes de la RTNC.