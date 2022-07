Maroc: Le 25ème anniversaire des relations Maroc/Singapour, l'occasion pour une feuille de route de l'avenir de ces relations (M. Bourita)

Rabat — La célébration du 25ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Singapour vise à enrichir le contenu de ces relations et mettre en place une feuille de route pour leur développement futur dans tous les domaines, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita.

Lors d'un point de presse conjoint avec le ministre singapourien des Affaires étrangères, M. Vivian Balakrishnan, à l'issue d'un entretien entre les deux responsables, M. Bourita a qualifié "d'importante et historique" la visite effectuée au Royaume par son homologue singapourien, puisqu'il s'agit de la première visite au Maroc d'un ministre des affaires étrangères de Singapour depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Cette visite entend impulser une forte dynamique aux relations bilatérales, fondées sur des bases solides d'amitié et de dialogue permanent, ainsi que sur de fortes relations historiques, a-t-il ajouté, faisant savoir que M. Balakrishnan a remis, lors de cette rencontre, une invitation adressée par la présidente de la République de Singapour à SM le Roi Mohammed VI pour effectuer une visite à ce pays ami.

Par ailleurs, les deux ministres se sont mis d'accord sur un certain nombre de mécanismes pour promouvoir les relations bilatérales dans les prochaines années, dont les conventions signées autour de la coopération dans le domaine du climat, la convention de coopération entre les deux pays dans un cadre tripartite incluant le continent africain, ainsi que plusieurs conventions prêtes pour signature et qui portent sur les domaines de la protection des investissements, l'aviation civile et la coopération dans le secteur touristique, a précisé M. Bourita.

Ces conventions sont de nature à enrichir le cadre légal des relations entre les deux pays, a-t-il souligné, notant que la rencontre a offert aussi l'occasion de discuter de plusieurs questions régionales et internationales.

Le Maroc et Singapour partagent les mêmes orientations basées sur le respect du droit international et de l'action multipartite et commune dans le but de faire face aux grands défis, a relevé le ministre.

"Le Maroc et Singapour ont la même conviction que des problématiques comme la lutte contre le terrorisme, les changements climatiques et l'immigration, entre autres, ne peuvent être résolues par un seul pays, mais requièrent une coopération internationale, une action commune et une coordination entre les Etats", a-t-il déclaré.

"Nous sommes donc convaincus de la nécessité d'agir ensemble sur les plans international et multipartite, afin de faire avancer une nouvelle approche de ces questions, partant certes de nos contextes régionaux et nationaux respectifs, mais en partageant la même orientation et la même vision face à ces défis", a poursuivi M. Bourita.

Le Maroc voit en Singapour une porte d'entrée vers l'Asie, et ce dans le cadre de la volonté de SM le Roi de diversifier les partenariats du Royaume, a-t-il affirmé, mettant l'accent sur les relations développées qu'entretient le Maroc avec ce pays.

Dans l'autre sens, le Maroc se positionne comme une porte d'entrée pour Singapour vers le continent africain et le Monde arabe, a-t-il dit. "C'est dans le cadre de cette complémentarité et cette coordination que nous pouvons renforcer la coopération bilatérale", a estimé le ministre.

Il a aussi formulé l'espoir de réaliser des visites sectorielles de ministres marocains à Singapour et vice-versa, dans le but de renforcer la coopération bilatérale dans l'ensemble des secteurs disposant d'un fort potentiel de coopération.