Maroc: Berger-Levrault, leader international de l'édition software, soutient la transformation numérique du pays

Casablanca — Partenaire des institutions marocaines depuis 2014, Berger-Levrault a annoncé le renforcement de sa présence dans le Royaume, en inaugurant sa filiale marocaine dans le quartier des affaires Hay Riad de Rabat.

L'objectif est d'accompagner au plus près les entreprises sur les nombreux secteurs d'activité qu'il adresse et conforter sa position d'acteur majeur et incontournable de l'édition software sur le territoire marocain, ainsi que de permettre aux talents du numérique marocains de rejoindre les équipes de Berger-Levrault Maroc pour répondre aux besoins locaux et internationaux, affirme le leader international de l'édition software dans un communiqué.

"Dans un contexte global d'accélération de l'innovation numérique et de la transformation digitale des processus, en septembre 2017, le Maroc s'est doté d'un établissement stratégique dédié au digital, l'Agence de Développement du Digital (ADD)", indique le communiqué.

Le pays a ainsi donné la priorité aux trois orientations stratégiques, à savoir l'administration, l'innovation et l'inclusion. La vision consiste en un service public entièrement digitalisé, une économie innovante et compétitive au moyen d'avancées technologiques, le numérique entre autres, pour servir tous les citoyens de manière sécurisée tout en réduisant les inégalités via une approche plus participative.

Depuis mars 2020, la crise sanitaire mondiale a encore plus accéléré ce processus.

Berger-Levrault accompagne la transformation digitale au Maroc

Avec le déploiement de ses plateformes numériques, Berger-Levrault se positionne comme un accélérateur de la transformation sociétale et démontre que le numérique est à la fois un formidable outil de simplification, d'optimisation et de sécurisation des échanges, un vecteur d'amélioration de la performance, mais aussi un outil contribuant à réduire les inégalités.

"Berger-Levrault, par sa présence au Maroc depuis 2014, s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie digitale du pays, par la mise en place de logiciels innovants, spécifiquement destinés aux collectivités territoriales, à la santé et au transport. Nous ambitionnons également à court terme de nous adresser à d'autres secteurs tels que l'éducation", a indiqué El Ghazi Mountich, Directeur des opérations Berger-Levrault Maroc, cité dans le communiqué.

Dans le secteur des collectivités publiques, les solutions numériques de Berger-Levrault ont permis d'équiper 15 communes de toutes tailles telles que Tétouan, Safi, Essaouira, Sidi Bennour, Inezgane, Meknès, Chefchaouen... soit plus de 2.500 agents et fonctionnaires qui utilisent quotidiennement les solutions de l'entreprise, dans différents domaines tels que la gestion administrative (ressources humaines, achats publics, gestion électronique de documents, dématérialisation, etc.) et la gestion de la relation usager (état civil, cimetière, gestion des demandes administratives) etc.

Aujourd'hui, déjà plus de 15% de la population marocaine est utilisatrice d'au moins un logiciel de Berger-Levrault.

Dans le domaine de la santé, le ministère de la Santé a choisi les solutions de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) de Berger-Levrault, pour équiper 170 hôpitaux publics et ainsi faciliter la gestion des équipements médicaux et des infrastructures, par des opérations de maintenance corrective et préventive.

Dans le domaine du transport, l'ONCF est également équipé de plusieurs solutions de l'éditeur pour sa gestion du parc mobile (trains et TGV), des infrastructures de tout le royaume ainsi que des tramways de Casablanca et de Rabat.

Un cadre idéal pour accueillir les jeunes talents marocains

Berger-Levrault Maroc vient d'inaugurer son nouveau siège social en plein quartier des affaires Hay Riad à Rabat, dans un bâtiment moderne, respectueux de l'humain et de l'environnement. En effet, tous les espaces ont été conçus pour favoriser l'intelligence collective et l'innovation, dans un environnement convivial, inspirant et sécurisé.

Les nouveaux locaux de Berger-Levrault Maroc accueillent aujourd'hui près de 80 collaboratrices et collaborateurs. Ce chiffre devrait atteindre 130 personnes d'ici fin 2022.

"L'employabilité, l'insertion professionnelle et la reconversion sont trois axes majeurs de notre politique RH. Plusieurs partenariats ont été signés avec des universités et écoles d'ingénieurs visant à renforcer l'employabilité des lauréats dans le secteur" a indiqué Fedoua Bouazzaoui, Directrice des Ressources Humaines Berger-Levrault Maroc.

La recherche et l'innovation au cœur de la mission de Berger-Levrault

Avec 25% de son chiffre d'affaires investi chaque année dans la recherche, l'innovation et le développement de nouveaux usages numériques, Berger-Levrault se donne les moyens de ses ambitions. Il a mis en place le système d'innovation de la Direction de la Recherche et de l'Innovation Technologique (DRIT).

Cette dernière, constituée de chercheurs, doctorants, étudiants et ingénieurs, s'appuie sur une trentaine de partenariats externes avec des universités de pointe et des laboratoires prestigieux noués par exemple avec l'Institut national de Recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA) pour un numérique engagé et responsable. Autre illustration, Berger-Levrault siège au Conseil d'Administration de l'Agence Française pour l'Intelligence Artificielle (AFIA).

Enfin, le Groupe déploie actuellement un programme de recherche qui porte sur "la reconstruction de plan des réseaux d'assainissement" en utilisant de l'Intelligence Artificielle.

Une table ronde autour de la transformation numérique

En marge de l'inauguration de son nouveau siège social, le 28 juin 2022, une table ronde autour de "La transformation numérique du Maroc" a été organisée dans un hôtel à Rabat. Plusieurs invités de marque et officiels, représentant les différentes administrations marocaines ayant enclenché le virage du numérique ont participé à ces débats importants pour l'avenir du pays.