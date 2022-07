Algérie: Défilé militaire - Accueil chaleureux de la population au Président Tebboune

Alger — Un accueil chaleureux a été réservé par la population mardi au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à son arrivée à Djamaâ El Djazaïr (Alger) pour donner le coup d'envoi du défilé militaire organisé à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de l'indépendance nationale.

Le président Tebboune a salué les milliers de citoyens qui ont afflué aux Sablettes dès les premières heures pour assister à ce défilé militaire grandiose organisé par l'Armée nationale populaire (ANP), à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

Des milliers de citoyens, des jeunes et des familles notamment, arborant le drapeau national, scandant des slogans nationalistes et entonnant des chants patriotiques, se sont massés de part et d'autre de la route nationale RN 11 adjacente à Djamaâ El Djazaïr, qui s'est parée, pour l'occasion, du drapeau national et de portraits de chouhada de la glorieuse Guerre de libération nationale.

Des foules nombreuses venues des différentes circonscriptions administratives de la wilaya d'Alger et de certaines wilayas limitrophes ont afflué dans une bonne organisation à laquelle ont veillé à assurer les autorités sécuritaires et militaires, les agents de la wilaya ainsi que les membres de la société civile, présents en force, à l'instar des Scouts musulmans algériens (SMA) qui ont orienté et veillé au confort des citoyens, dès les premières heures de la journée.

Au milieu des acclamations et des chants des masses venues de toutes parts pour assister à ce grand événement, sur fond d'airs exécutés par la Garde républicaine, le cortège présidentiel a rejoint la tribune officielle installée près de Djamaâ el Djazaïr, où étaient présents les invités de l'Algérie, parmi eux des chefs d'Etats et des délégations de pays frères et amis.

Il s'agit du président de la République tunisienne, M. Kaïs Saïed, du président de l'Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas, de la présidente de la République démocratique fédérale d'Ethiopie, Mme Sahle-Work Zewdie, du président de la République du Niger, M. Mohamed Bazoum, du président de la République du Congo, M. Denis Sassou-Nguesso, le président de la République arabe sahraouie démocratique, Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, la présidente du Sénat italien, Mme Maria Elisabetta Alberti Casellati, la ministre libyenne des Affaires Etrangères, Mme Najla Al-Mangoush et le ministre émirati de la Tolérance, Cheikh Nahyane Ben Moubarak Al Nahyane, arrivés lundi à Alger.

De hauts responsables de l'Etat, les conseillers du Président de la République, des membres du gouvernement, des moudjahidine, ainsi que les représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, assistent également à ce défilé.