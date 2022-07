Sénégal: Le vote d'une loi garantissant la protection sociale, un objectif du projet OSCAR (coordonnateur)

Louga — La cellule de veille communautaire du projet d'organisation de la société civile pour la recherche action (OSCAR) va mener des plaidoyers en faveur d'une loi visant à asseoir la protection sociale au Sénégal, a indiqué Youssou Diop, coordonnateur du projet.

"Nous étions venus à Louga pour partager le projet OSCAR et installer la cellule de veille communautaire. Elle a pour mission de collecter les ressentis des personnes bénéficiaires des politiques de protection sociale, en vue de produire des rapports et obtenir des arguments, auprès des députés et des décideurs, pour le plaidoyer d'une loi sur la protection sociale", a-t-il déclaré.

Il interenait lors d'un atelier régional de partage et d'installation à Louga de la cellule de veille du projet OSCAR. Une initiative qui doit être mise en oeuvre sur trois ans (mars 2020-férvier 2023).

Le projet couvre les 14 régions du Sénégal avec pour mission de contribuer à une protection sociale pour tous.

Il concerne toutes les personnes pauvres (50% de femmes), y compris les 550 000 ménages recensés dans le Registre national unique (RNU) non ou couverts par les programmes d'assistance et d'assurance sociale.

M. Diop a précisé que le Sénégal dispose d'une loi d'orientation sociale et d'une loi de la santé de la reproduction qui ne prennent qu'un aspect sur la protection sociale.

"Une loi de protection sociale prendrait en compte l'ensemble des aspects qui concernent la protection sociale. Elle permettrait de réunifier l'ensemble des profils et risques liés à la protection sociale et de conserver les acquis dans les politiques et programmes de protection sociale et voir comment faire une extension vers d'autres horizons", a-t-il fair valoir.

Selon Youssou Diop, la cellule de veille comprend les membres des Organisations de société civile qui seront accompagnés des services techniques déconcentrés des ministères qui travaillent dans la protection sociale.

"Un arrêté sera pris par le gouverneur pour officialiser l'installation de la cellule. Nous reviendrons pour faire des formations sur le remplissage de rapport, l'utilisation de la plateforme numérique et une session de formation sur la connaissance de la protection sociale, les politiques et programmes de protection sociale déroulés par l'Etat", a-t-il soutenu.

Au Sénégal, seuls 49,6% de la population bénéficient d'une couverture sociale limitée au risque de maladie : bouses de sécurité familiale, carte d'égalité des chances, la gratuité des soins pour les personnes du troisième âge et des enfants de moins de 5 ans.

Occupant ainsi, en 2015, la 162ème place sur 188 à l'indice de développement humain, selon un rapport du PNUD, lit-on dans un document remis à la presse.