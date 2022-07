Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2022 - L'Observatoire de Kellé invite les candidats à l'unité

Dans une déclaration rendue publique à Brazzaville, l'association l'Observatoire de Kellé que dirige André Blaise Bollé appelle les candidats aux élections législatives et locales en cours dans ce district de la Cuvette-Ouest à faire preuve du dépassement de soi pour la sauvegarde de la paix, de l'unité, de la tolérance et de l'amour entre les filles et fils de kellé.

Que la tenue des élections que l'Observatoire souhaite apaisées, libres, équitables et transparentes, indique la déclaration, ne soit pas une occasion de plus pour offrir aux populations des scènes de déchirements inutiles, mais plutôt, ajoute-t-elle, une confrontation loyale, civilisée et fraternelle entre les enfants d'une même contrée.

L'Observatoire de Kellé invite les différents protagonistes à se livrer à une compétition fraternelle, loyale et démocratique en même temps, poursuit la déclaration. Il met en garde tous ceux qui oseraient recourir à la tricherie, à la violence, aux injures et aux provocations sous toutes ses formes comme moyens pour assouvir leurs ambitions et parvenir à leurs fins.

De même l'Observatoire de Kellé s'oblige à exiger de tous les candidats à observer le code d'éthique du "mbéré" et les valeurs fondamentales qui ont présidé la vie en pays mbéré durant des temps immémoriaux.

Les membres de cette organisation ont rappelé aux candidats que les faits historiques enseignent qu'au cours des dernières décennies Kellé a trop souffert des actes contreproductifs posés par certains de ses enfants ; du sang a coulé, des familles ont été divisées et endeuillées, des biens privés endommagés au nom de l'intolérance, de l'égocentrisme et de la haine.