Congo-Brazzaville: Le Congo a du chœur - Dix-sept chorales attendues à la troisième édition

Le président de la Fédération des chorales du Congo-Brazzaville (FCCB), Ghislain Pambou, a annoncé le 1er juillet, au cours d'une conférence de presse qu'il a animée à l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville, que dix sept chorales sont retenues pour la troisième édition du concours "Le Congo a du coeur".

Absent pendant deux ans, à cause de la pandémie de Covid-19, le concours des chorales "Le Congo a du chœur" revient sur la sellette en sa troisième édition du 5 au 9 juillet dans la salle Savorgnan de l'IFC. En prélude à cette messe musicale, la FCCB par le biais de son président, Ghislain Pambou, également chef du chœur Crédo, a notifié que le but de ce concours est de promouvoir cet art (chants chorales) dans lequel les Congolais excellent, et d'améliorer la capacité de chaque chorale.

Partenaire de l'événement, l'IFC, par le truchement de Barbara Pamou, chargée à la communication, a indiqué qu'il a organisé une conférence de presse en partenariat avec les organisateurs de ce concours. Cette conférence a porté sur le lancement officiel de la Fédération des chorales du Congo Brazzaville (FCCB) puis la reprise du concours de chorales "Le Congo a du chœur". " Le concours de chorales "le Congo a du chœur" est de retour pour sa troisième édition. Nous profitons donc de cette conférence de presse pour annoncer les nouveautés au niveau de l'Institut français du Congo, notamment au niveau de l'organisation de ce concours ", a souligné Barbara Pamou.

Pour cette troisième édition, un tirage au sort a été effectué au cours duquel dix-sept chorales venues du sud du Congo ont été retenues. ll s'agit des chorales de Dolisie, Sibiti, Pointe-Noire et Brazzaville. Ces groupes seront en compétition pendant cinq jours sur la scène de la salle Savorgnan de l'IFC. Après les prestations des chorales, un jury international va apprécier leur talent et leur créativité.

Quant aux objectifs de ce concours, son initiateur, Ghislain Pambou, estime qu'il s'agit aussi d'améliorer, d'apporter un plus, et de donner plus de performance aux chefs du cœur, parce qu'ils sont les patrons et participent à l'épanouissement de la culture congolaise. Ils ne peuvent pas être à l'écart, plutôt présents. D'où la création de la fédération pour travailler autour de l'unité des chorales, a-t-il expliqué.

La sortie officielle de la Fédération des chorales du Congo Brazzaville a été marquée par une prestation scénique de trois chorales, notamment la chorale Colombe de feu, la chorale Cardinal Emile-Biayenda, la chorale Flamme de l'esprit. Occasion pour ces chorales d'enflammer le public par une ambiance sans pareille, égayant plus d'un mélomane.

Exprimant sa joie, Ghislain Pambou a dit : " Ce n'est pas facile de marcher seul surtout quand la route est longue, mais c'est toujours bien d'être ensemble à deux ou à trois. Hier, on se retrouvait pour des concerts mais ce n'était pas une force pour nous. Aujourd'hui, nous disons grand merci pour la naissance de cette fédération qui sera un centre pour nous, un cadre de discussion, et de partage. "

Et de poursuivre : " La création de la fédération des chorales du Congo Brazzaville, qui a fait sa sortie officielle aujourd'hui, n'est que le fruit du grand concours "le Congo a du chœur " . Grâce à l'Institut français du Congo, on a pu lancer les chorales chant noël, le Congo a du chœur. Merci encore à l'IFC "

Au terme de la conférence de presse, le président de la FCCB a profité de l'occasion pour remercier aussi tous ceux qui ont travaillé avec lui pour la mise en place de cette fédération, à l'instar du responsable du Projet ; du responsable Marketing et Communication, et du responsable des Actions sociales.