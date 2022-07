Angola: Elections 2022 - La ministre des Sports défend une posture exemplaire des jeunes

Huambo — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula do Sacramento Neto, a lancé un appel lundi, à Huambo, pour une attitude positive et exemplaire des jeunes lors des élections générales du 24 août.

La gouvernante a tenu ces propos lors d'une rencontre avec les responsables des associations et organisations de jeunesse et sportives de la province de Huambo, dans le cadre d'une journée de travail de deux jours dans cette région du plateau central.

Elle a déclaré que les élections générales sont un moment historique et très difficile pour le peuple angolais, d'où la nécessité de l'engagement des jeunes pour que l'élection ait le succès souhaité.

Selon la ministre, les jeunes sont appelés à jouer leur rôle, en tant qu'agents de transformation sociale, par une action susceptible de promouvoir un environnement propice à l'élection, en évitant les comportements susceptibles de nuire au climat de paix et de concorde.

"Nous voulons que des jeunes disciplinés, engagés pour le pays et mobilisés pour ce devoir patriotique, participent de manière massive et ordonnée aux élections législatives du 24 août", a exhorté la dirigeante.

Pour cette raison, la ministre Ana Paula do Sacramento Neto a distribué, aux participants à la réunion, un livret d'un jeune homme exemplaire, avec 30 principes, dans la perspective d'être lu, assimilé et pratiqué à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté.